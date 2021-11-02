Лунный календарь подсказывает самые опасные дни ноября, в которые не стоит планировать важных дел.

Луна оказывает сильное влияние на судьбу и здоровье человека. Лунный календарь предсказывает удачные дни для стрижки, работы в огороде или крупных покупок.

Некоторые дни лунного цикла считаются опасными и несчастливыми: в эти даты повышается риск болезни, финансовых потерь и семейных конфликтов. Астрологи назвали 5 самых неблагоприятных дней в ноябре 2021 года.

8 ноября: растущая Луна в Козероге

Рост Луны под влиянием Козерога всегда является плохим знаком. В этот день энергии Солнца и Луны противоречат друг другу, из-за чего дата считается конфликтной.

8 ноября будет повышен риск заболевания или травмы. Не рекомендуются длительные поездки. Также 8 ноября люди станут более конфликтными, что может привести к крупной ссоре.

10 ноября: соединение Меркурия с Марсом

Читайте такжеГороскоп на 2022 год по годам рождения: астропрогноз для знаков Зодиака, в чем встречать Новый ГодСочетание этих двух планет таит крайнюю опасность. Этот день считается самым несчастливым в месяце. Все дела и задачи, начатые 10 ноября, закончатся неудачей. Люди будут очень вспыльчивыми и нервными, опрометчивыми. Очень опасный день в финансовом плане, поэтому не стоит совершать крупных покупок.

19 ноября: частичное затмение в Тельце

Лунные затмения всегда считались опасными днями. 19 ноября стоит опасаться врагов и завистников. Они принесут вам много проблем и постараются испортить вам жизнь. Также затмение не прощает необдуманных решений и ошибок в работе.

29 ноября: соединение Меркурия с Солнцем

Этот день будет сложным в сфере эмоций и чувств. Многие люди станут жесткими и бесчувственными, что приведет к конфликтам. В этот день проявляются все самые худшие черты характера, а также могут развиться новые комплексы и страхи. Дата неудачная для творчества.

30 ноября: убывающая Луна в Весах

Весы олицетворяют потерю гармонии и внутренний конфликт. В этот день люди запутаются в своих желаниях и потеряют уравновешенность. О решениях, принятых 30 ноября, вы позднее очень пожалеете. Также в эту дату могут возродиться старые конфликты. Этот день лучше провести наедине с собой.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова