Календарь свадеб на 2022 год поможет вам выбрать удачную дату для торжества.

Свадьба – один из самых важных и счастливых дней в жизни каждого человека. Чтобы торжество прошло удачно и закончилось счастливым браком, недостаточно просто любить друг друга. Важно выбрать подходящий день для свадьбы, ведь не все даты считаются счастливыми. Кроме того, в некоторые дни церковью запрещено венчаться.

Календарь свадеб на 2022 год по знаку Зодиака

У каждого знака Зодиака в 2022 году будет свой благоприятный период для свадьбы. Если молодожены хотят выбрать дату по гороскопу, жениху и невесте нужно выбрать тот месяц, который считается удачным у обоих.

Удачные месяцы для свадьбы по гороскопу:

Овен : май, октябрь, ноябрь.

: май, октябрь, ноябрь. Телец : с мая по середину августа.

: с мая по середину августа. Близнецы : март (только для женщин-Близнецов), ноябрь, декабрь.

: март (только для женщин-Близнецов), ноябрь, декабрь. Рак : конец марта, апрель, май, июнь.

: конец марта, апрель, май, июнь. Лев : апрель, май, июнь (только для мужчин), первая неделя июля.

: апрель, май, июнь (только для мужчин), первая неделя июля. Дева : конец мая, июнь, июль, август, начало сентября.

: конец мая, июнь, июль, август, начало сентября. Весы : август, сентябрь, ноябрь, декабрь.

: август, сентябрь, ноябрь, декабрь. Скорпион : с июня по август, сентябрь (для мужчин), с октября по декабрь.

: с июня по август, сентябрь (для мужчин), с октября по декабрь. Стрелец : август, ноябрь, декабрь.

: август, ноябрь, декабрь. Козерог : январь (если Козерог – невеста), июнь, июль, август.

: январь (если Козерог – невеста), июнь, июль, август. Водолей : февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь.

: февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Рыбы : с июля по сентябрь, ноябрь, декабрь.

Календарь свадеб: зеркальные даты

Многие пары желают сыграть свадьбу в красивую дату с особенным набором цифр. Такая дата не только запомнится на всю жизнь, но и обладает сильной энергетикой.

Самой желанной зеркальной датой в следующем году будет 22.02.2022 – очень энергетически сильная дата. Молодоженам стоит заранее забронировать этот день, поскольку он будет очень популярным.

Другие красивые даты 2022 года:

11.01.2022

02.02.2022

22.02.2022

30.03.2022

01.11.2022

11.11.2022

20.11.2022

22.11.2022

02.12.2022

12.12.2022

20.12.2022

22.12.2022

Лунный календарь свадеб на 2022 год

Луна сильно влияет на здоровье человека и его эмоциональное благополучие. Некоторые даты лунного календаря считаются несчастливыми и могут посеять раздор в паре. Другие же подарят молодоженам счастье и взаимопонимание.

Удачные дни для свадьбы в 2022 по лунному календарю:

В январе: 4, 7, 9, 14, 16, 17. В феврале: 2, 4, 6, 9, с 11-14. В марте: 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14. В апреле: 3, 8, 10, 11, 15. В мае: 1, 2, 6, 9, с 12-15. В июне: 1, 3, 5, 9, 10-13. В июле: 1, 3, с 10-12. В августе: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 19. В сентябре: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 18, 27, 30. В октябре: 1, 2, 5, с 7-9, 28. В ноябре: 1, 4, 6, 7, 8, 25, 28, 29, 30. В декабре: 4, 5, 6, 25, 29, 30.

Православный календарь свадеб на 2022 год

Читайте такжеИменины в ноябре: какие имена празднуют День ангела и как назвать ребенкаЦерковный календарь свадеб на 2022 устанавливает даты, в которые запрещено венчаться в церкви. Если жених и невеста придерживаются православной веры, то им не стоит играть свадьбу в эти дни, чтобы не согрешить.

Играть свадьбу в 2022 году нельзя:

во время больших постов: с 7 марта по 23 апреля, с 20 июня по 11 июля, с 14 по 27 августа и с 28 ноября по 6 января;

в дни двунадесятых и великих праздников;

в дни Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября и Воздвижения Креста Господня 27 сентября, поскольку это скорбные дни.

По средам и пятницам, поскольку это постные дни.

в масленичную и пасхальную недели: с 28 февраля по 6 марта, и с 10 по 16 апреля.

В остальные дни строгого запрета на венчание нет, хотя некоторые даты считаются в церкви несчастливыми. Жених и невеста могут проверить дату свадьбы у батюшки.

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Автор: Екатерина Пулатова