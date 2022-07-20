Овны, Водолеи и Козероги крайне сложно входят в отношения и с ними иногда невыносимо строить семью.

Есть как минимум три мужских знака Зодиака, чьи представители редко строят семью. Все дело в их сложном и крайне невыносимом характере, который далеко не все готовы терпеть. Астрологи рассказали, с чем сложнее всего в браке и почему.

Овен

Овны относятся к разряду тех мужчин, кто считает, что полигамия - это нормально. Даже имея постоянную партнершу в виде девушки или даже жены, Овны не перестают смотреть на других. Они аргументируют такое поведение тем, что у мужчин якобы такая природа.

Водолей

Водолеев астрологи смело заносят в список главных изменщиков. Нередко представители этого знака лгут своим спутницам, флиртуя на стороне с другими.

Естественно, уважающие себя женщины долго терпеть такое неуважение и предательство не будут, поэтому брак разваливается.

Козерог

Третий знак, который астрологи описывают как не очень верный - Козерог. Мужчины рано начинают искать себе отношения, и также рано понимают, что можно не зацикливаться на одном партнере.

Их желание "перепробовать" как можно больше порой приводит к тому, что уроженцы данного знака остаются в одиночестве.

Звезды говорят, что с такими мужчинами длинного и прочного семейного счастья не построить.

Напомним, экстрасенс Макс Гордеев сделал последний прогноз по войне в Украине.

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