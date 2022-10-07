Эксперты рассказали, какие женщины по гороскопу лучше всего справляются с ролью жены. Но никто не идеален, поэтому у них есть некоторые недостатки.

Если вас интересуют лучшие жены и любовницы по знаку Зодиака, то определиться поможет наша статья. Мы расскажем, с какими женщинами получатся самые крепкие отношения и самый бурный роман.

Лев

Женщина Лев - очень энергичная, активная, жизнерадостная и целеустремленная. Именно поэтому с ней не будет скучно ни минуты. Она всегда знает чем себя занять, и всегда может удивить свое окружение.

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Девы - яркие и артистичные. Их негативная черта - лукавство. Да-да, могут и соврать. Но зачастую это безобидная ложь. Также Львы - лучшие любовницы. В отношениях с ними, если чувства взаимны, вы всегда будете ощущать страсть, энергию, интерес со стороны.

Дева

Девы - мудрые и рассудительные. Они хорошие менеджеры не только в работе, но и в семье. Так, они могут грамотно распределить обязанности, создать домашний уют, успевают вести карьеру и даже бизнес.

Правда есть один существенный минус. Самая гулящая жена по гороскопу - это именно Дева. Все дело в том, что если Деве не будут нравиться отношения, но она будет ощущать себя в них выгодно, то она не будет расставаться с партнером. Они считают, что проще и лучше - найти какую-то интрижку на стороне.

Стрелец

Стрельцы также входят в топ-3 лучшие жены по знаку Зодиака. Стрельцы - это необычные люди. Они умные, начитанные, интересуются даже тем, в чем не разбираются. Они верные, преданные, всегда честны со своим партнером.

Их минус в том, что их часто бросает от одного решения к другому. Например, сегодня они хотят семью и детей, а завтра - успешный бизнес. Также они немного ленивые.

Самые худшие жены по знаку Зодиака

Астрологи утверждают, что сложнее всего строить отношения с женщинами, рожденными под знаком Близнецы и Весы. Первые всегда перетягивают на себя роль лидера, а вторые - очень лживые, распускают слухи и сплетни.

Самые лучшие мужья по знаку Зодиака

Также астрологи отметили, кто из мужского гороскопа является лучшим для роли супруга. Это Овен, Близнецы, Стрелец и Рыбы. Эти люди верные, никогда не предадут, всегда заботятся о семье, очень любят детей. Они стремятся как к материальному достатку, так и к моральному благополучию.

Напомним, названы три женских имени, которые приносят беду и разочарования.

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