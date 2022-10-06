Астрологи утверждают, что если назвать девочку этим именем, у нее будет тяжелая судьба, полна страданий, испытаний и разочарований в себе же.

Астрологи назвали три распространенных женских имени, которые нередко являются причиной несчастной судьбы своих обладательниц. Это стоит учесть, если вы выбираете имя своей дочери, и не хотите сломать ее судьбу.

Лариса

Обладательницы этого имени часто имеют невыносимый характер, который отпугивает окружающих. Именно поэтому у Ларисы может не быть близких друзей, часто она имеет напряженные отношения с родителями (или вообще с ними не общается).

Как утверждают астрологи, Лариса довольно поздно выходит замуж - после 40 лет. Как правило, этот брак не является особо удачным и быстро распадается.

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Если Ларисы заводят детей, то у них и с наследниками не очень благоприятные взаимоотношения.

Эльвира

Девочки с именем Эльвира с самого детства сталкиваются с тяжелой судьбой. Это может быть потеря родителей или других близких родственников, буллинг в школе или полное отсутствие друзей.

В подростковом возрасте они часто испытывают одиночество, не имеют человека, который бы понял их и поддержал.

Не всегда, но очень часто жизнь обладательниц этого имени идет по наклонной.

Инна

Инны - очень самоуверенные, пробивные, обладают сильным характером. Именно поэтому с ними рядом тяжело удержаться менее уверенным в себе людям. Несмотря на то, что Инна легко прокладывает себе дорогу к славе и карьере, в личной жизни она обречена на страдания. Ей попадаются либо подкаблучники, либо альфонсы, либо изменщики.

Напомним, названы 10 имен, которые могут сломать жизнь ребенку.

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