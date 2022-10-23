По словам Дмитрия Урануса, надежда остается только на ПВО.

Астролог Дмитрий Уранус заявил, что переход Венеры в знак Зодиака Скорпион сулит Украине неприятные ситуации. По его словам, с 22 октября враги будут очень активны.

"25 октября состоится частичное солнечное затмение в Скорпионе, видимое на территории Украины и России. Если затмение видимо в регионе, то оно действует значительно сильнее. Скорпион - вражеский знак для Украины. Наибольший негатив от затмения наблюдается в интервале плюс-минус три дня от даты. Потому с 22 октября враги Украины будут очень активны", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

Он добавил, что затмение Солнца (затмение света) очень символично. Поэтому могут быть атаки со стороны оккупантов, и надежда остается только на ПВО.

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"Скорее всего рашисты попытаются сделать полный блэкаут в Украине. Надежда только на наше доблестное ПВО", - добавил эксперт.

Напомним, ранее астролог рассказала, выстоит ли Украина.

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