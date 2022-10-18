Узнайте, кому уже вскоре придется несладко.

Астрологи назвали три знака Зодиака, представителей которых ждут испытания в конце октября 2022. Не исключено, что на них негативно повлияет коридор затмений.

Овен

Последние дни месяца у Овнов будут наполнены тревогами, переживаниями, волнениями. Такое тревожное эмоциональное состояние приведет к тому, что на работе будет все буквально валиться из рук. Астрологи советуют Овнам не терять хватку и продолжать работать над собой.

Если у вас получится с гордостью и минимальными потерями пройти этот сложный период, то уже в ноябре вас ждет приятный бонус.

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Телец

У уроженцев этого знака Зодиака могут быть какие-то семейные драмы. Они необязательно могут быть связаны с супругами. Это могут быть скандалы как с родителями, так и с детьми, братьями или сестрами. Примечательно, что выяснения отношений вспыхнут буквально мгновенно, но уже в течение недели проблема будет решена. Тем не менее неприятный осадок останется.

Рыбы

Астрологи предсказывают, что у родившихся под этим знаком появится отличная возможность для самореализации и покорения новых вершин в карьере. Однако из-за того, что они будут тратить слишком много времени на работу и всевозможные карьерные вопросы, близкие могут обидеться на Рыб.

Из-за этого могут быть стрессовые моменты и дойдет даже до разговоров на повышенных тонах. Это будет морально грузить Рыб и не давать им "свободно вздохнуть".

Напомним, названы самые несчастные женщины по знаку Зодиака.

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