Астрологи рассказали о тех, кому меньше всего везет в любовном, семейном и карьерном планах.

Астрологи ответили, какие женщины по знаку Зодиака больше всего несчастны на протяжении всей своей жизни.

Овен

Женщины-Овны имеют твердый и решительный характер, который затмевает любого мужчину рядом с ними. Именно поэтому им трудно построить здоровые отношения без ссоры на почве перетягивания одеяла партнеров друг на друга.

Близнецы

Некоторых уроженцев этого знака Зодиака также можно отнести к тем, кто проживает глубоко несчастливую жизнь. Чаще всего неудачи преследуют их именно в работе. Например, они долгое время ищут себя, стараясь найти себе хобби, увлечение или специальность, которой хотели бы заниматься. Или долго не могут найти себе нормальную высокооплачиваемую работу. В общем, одни несчастья в сфере карьеры и развития.

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Рак

Женщинам-Ракам чаще всего судьба преподносит тяжелые испытания в виде потери близких. Это может быть потеря родственника, супруга или даже ребенка. Поскольку Раки не умеют отпускать прошлое, даже спустя годы их чувство печали из-за этого черного события может не угасать.

Также Раки очень нервные, вспыльчивые и их легко вывести на негативные эмоции.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые будут вместе всю жизнь.

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