Эксперт призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Астролог Ангелина Вакулина рассказала, что ситуация в Украине изменится в худшую сторону уже в конце июля.

По ее словам, в течении 1 августа Марс, Уран и Северный узел, известный как Раху, будут находиться в одном градусе, 18. В последний раз три соединения между собой были в 324 году до н.э.

"Это градус разрушений дома, соперничества, ссоры, убийства", - написала астролог на своей странице в Instagram.

Она добавила, что сейчас мы вступаем в новую фазу империй - разрушение старого и введение нового.

"Уран - это принцип изменения, бунта, свободы, освобождения, реформ и революций. Марс ассоциируется со всевозможными сложными вещами: беспорядки, хаос, разрушения. Сейчас мы вступаем в новую фазу империй. Разрушение старого и введение нового", - отметила Вакулина.

Кроме того, эксперт назвала самые опасные даты в период с конца июля по август.

"Энергия реализуется через кризисы, катастрофы, аварии. Разрушительные действия будут максимально высокие с 22 июля по 10 августа", - подытожила астролог.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев сделал последний прогноз по войне в Украине.

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