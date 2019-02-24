Календарь событий: кто придумал револьвер, история «Фольксвагена», первый в мире туристический подводный аппарат и предсказания Нострадамуса​​​​​​​

25 февраля

Неделя начинается с череды значимых памятных дат. Так, 25 февраля 1836 года в США Сэмюэл Кольт получил патент на автоматический 6-зарядный револьвер 45-го калибра. Есть три версии изобретения этого вида оружия, но все они сходятся в одном: Кольт не был талантливым конструктором, он был скорее удачливым и расчетливым коммерсантом. По одной из версий, Кольт, будучи юнгой, усмотрел в работе механизма для подъема якорного каната принцип действия револьвера и применил его. По другой - воспользовался трудами своего подручного, Джона Пирсона. По третьей, схему револьвера предложил в 1830-х годах англичанин Чарльз Ширк, взяв за основу барабанное ружье Коллера и идеи француза Мариетта. Как бы там ни было, но после получения патента Кольт открыл собственное производство. Модель сначала называлась «Патерсон» по имени города, где была развернута мануфактура Кольта, но в скором времени получила название «Техас» за свою популярность среди жителей этого штата. В 1842 году предприятие Кольта обанкротилось, и он занялся разработкой подводных мин, на что даже получил от Конгресса США 20 тысяч долларов. В начале 1847 года Кольт получает крупный заказ от капитана рейнджеров Сэмюэля Уокера, высоко оценившего качества его револьвера, и возобновляет производство на фабрике Эли Уитнея в Уитней-Уиле штата Коннектикут.

В этот день в 1837 году электрик-самоучка из американской глубинки Томас Дэвенпорт получил патент на электродвигатель постоянного тока. Пресса сразу же провозгласила революцию в науке. На гребне славы Дэвенпорт открыл на Уолл-стрит мастерскую, стал искать инвесторов, познакомился с Сэмюэлом Морзе. Вскоре он основал газету «The Electro-Magnet and Mechanics Intelligencer», для печати которой использовал станок, приводимый в движение электромотором. Однако ему не суждено было увидеть широкое внедрение своего изобретения: предприятие Дэвенпорта потерпело коммерческую неудачу. Дэвенпорт взялся за написание книги, но, не успев ее закончить, умер в 1851 году. А его изобретение до сих пор применяется на рельсовом и безрельсовом электрифицированном транспорте, в подъемных кранах, на прокатных станах, в устройствах автоматики.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День открытия спирта и День составления географических карт несуществующих земель.

Именины у Алексия, Антония, Евгения и Марии.

26 февраля

Во вторник - Всемирный день неторопливости, или День медлительности.

Большая часть работоспособного населения мира вынуждена проводить в офисах или на другом рабочем месте более 12 часов в день, что, безусловно, наносит вред физическому и моральному здоровью. Это также сказывается на близком окружении – семье, друзьях, любимых… Поэтому такой праздник просто был необходим современному обществу, а его инициатором выступила итальянская ассоциация «Искусство медленно жить». Она разработала 14 заповедей отказа от спешки, которых следует придерживаться, чтобы успеть ощутить все прелести бытия. В рамках Дня неторопливости проходит много различных мероприятий. Например, в Риме проводится «Медлительный марафон», участником которого может стать любой житель Италии или гость страны. Дистанцию в 300 метров нужно преодолеть не быстрее, чем за 87 минут, ни разу не останавливаясь. В Милане в этот день слишком спешащим прохожим даже выписывают символические штрафы. Сейчас этот праздник отмечается во всем мире.

В 1878 году французский филолог, автор фундаментального «Словаря французского языка» Эмиль Литтре запустил в оборот термин «микроб». Впервые микроорганизмы были открыты в 17 веке, когда появилась возможность наблюдать их при помощи оптических приборов. Крупный вклад в науку о микробах внес известный французский ученый Луи Пастер. История же термина «микроб» следующая – к Литтре обратился французский ученый Шарль Седийо и попросил подобрать подходящее название микроорганизмам. Литтре нашел отличное слово.

В 1930 году в Нью-Йорке был убит один из боссов мафии Том Рейн. С этого началась крупнейшая в истории США война мафиозных кланов.

В 1955 году летчик-испытатель фирмы «Норт Америкэн» Джордж Смит совершил первое в истории авиации успешное катапультирование на сверхзвуковой скорости.

В 1935 году шотландский физик Роберт Уотсон-Уатт провел первые испытания радара. К концу 1936 года Министерство авиации Британии построило цепь из пяти РЛС, размещенных на 40 километрах друг от друга. Она сыграла важнейшую роль в борьбе с налетами гитлеровской авиации на Великобританию в годы Второй мировой войны.

В 1936 году 26 февраля в Германии был презентован первый «народный» автомобиль - «Фольксваген». История такова: автоконструктор, промышленник Фердинанд Порше, организовав в марте 1931 года «Конструкторское бюро Порше», занялся разработкой двигателей для автомобилей, самолетов и кораблей. Его мечтой было создать авто, которое по цене было бы доступно самым широким слоям населения. И через год после появления первого «Фольксвагена» автомобиль был запущен в серийное производство. Для массового выпуска решено было создать крупнейший в Германии автозавод. Его строительство было начато в 1938 году в Вольфсбурге. В первозданном виде предприятие просуществовало до 1944 года. Во время Второй мировой войны оно было практически полностью разрушено американской авиацией. Восстановление завода в послевоенные годы взяло на себя английское правительство, передавшее в 1945 году компании «Фольксваген» заказ на производство 20 тысяч авто. Через 27 лет после окончания Второй мировой войны «Фольксваген» был признан самым продаваемым автомобилем в мире. В 1955 году состоялась торжественная церемония по поводу выпуска миллионного «Фольксвагена».

В 1995 году в этот день потерпел финансовый крах один из старейших английскихбанков - «Бэрингс», основанный в 1762 году Фрэнсисом Бэрингом. Клиентами банка являлись члены королевской семьи и сама Королева Елизавета II.

Неофициальные праздники - День поиска норы спящего лета и День стекломойщиков.

Именины у Зои, Светланы, Семена, Стефана, Веры, Анны, Ивана, Михаила, Василия, Павла, Евгения и Владимира.

27 февраля

В среду - Всемирный день неправительственных организаций. Его проведение инициировал в 2009 году студент по международному праву Марцис Лиорс Скадманис, идею поддержала неправительственная организация «Латвийский гражданский альянс». Впервые этот День официально провозгласили 12 государств Европы 17 апреля 2010 года, затем он был принят на международном уровне. Дата выбрана неслучайно - 27 февраля 1950 года ООН приняла резолюцию, в которой было введено понятие «международная неправительственная организация», что означало признание этой сферы.

Еще 27 февраля - Международный день полярного медведя. По оценке ученых, в мире насчитывается примерно 20-25 тысяч особей белого медведя. Из 19 субпопуляций этого животного, восемь сократились, три остаются стабильными, а одна увеличилась. Данные об остальных семи субпопуляциях собрать очень трудно. Белый медведь занесен в Международную Красную книгу. Медленное размножение и большая смертность молодняка делают этого зверя легко уязвимым. Интересно, что полярным медведям очень комфортно при температуре окружающей среды минус 45 градусов и ниже. Обычно взрослые особи весят от 350 до 550 килограмм, но встречаются индивидуумы с массой и более. Самый крупный самец полярного медведя, зарегистрированный за всю историю наблюдения за этими животными, весил тонну. Обычно у самок полярных медведей рождаются два детеныша. Они остаются с матерью до двух с половиной лет, а потом уходят во «взрослую» жизнь.

В 1693 году в этот день в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин - The Ladies' Mercury.

В 1883 году был запатентован автомат для скручивания сигар.

В 1897 году был получен сахарин - низкокалорийное вещество, в 400 раз слаще сахара. Он широко используется в качестве подсластителя для больных сахарным диабетом и лиц, придерживающихся диеты с низким содержанием калорий. При нагревании сахарин разрушается, поэтому не используется в приготовлении пищи. Вещество было открыто случайно, при химических исследованиях, которые проводил немецкий ученый Константин Фальберг в лаборатории американского профессора Айра Ремсена в университете Джона Хопкинса. Ныне сахарин одобрен Объединенной экспертной комиссией по пищевым добавкам Всемирной организации здравоохранения и Научным комитетом по пищевым продуктам Европейского Союза. Сахарин разрешен более чем в 90 странах.

В 1900 году был основан футбольный клуб «Бавария». Это произошло в ресторанчике «Гизела», где собрались одиннадцать подопечных Мюнхенского гимнастического общества, в котором футболу не уделялось достаточного внимания. Они и решили создать футбольный клуб. На сегодня «Бавария» является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии - на его счету 28 чемпионских титулов, 19 Кубков Германии, 3 победы в Кубке европейских чемпионов и 2 – в Лиге чемпионов. Он относится к числу немногих клубов, выигравших Кубок европейских чемпионов три раза подряд.

В 1964 году 27 февраля был спущен на воду первый в мире туристический подводный аппарат - мезоскаф «Огюст Пикар». Его сконструировал Жак Пикар для швейцарской выставки. Аппарат назван в честь отца конструктора, выдающегося швейцарского ученого Огюста Пикара. Для пилотирования аппарата была набрана команда из опытных подводников и морских офицеров. Он совершил около 700 погружений на глубину 100 м в Женевское озеро за время работы выставки, а после ее закрытия - еще около 400. Общее число пассажиров мезоскафа превысило 33 тысячи человек. За все это время не было ни одного несчастного случая или серьезного происшествия. Опыт эксплуатации полностью подтвердил надежность и безопасность мезоскафа, а также его отличные технические характеристики. В 1965 году «Огюст Пикар» был продан крупной американской компании за 100 тысяч долларов.

В 1997 году эмбриолог и генетик из Рослиновского института Ян Вилмут в номере английского журнала «Nature» от 27 февраля опубликовал статью, в которой рассказал об успешном эксперименте по клонированию овечки Долли. До этого предпринимались попытки произвести полноценные клоны. Среди них - овцы Мэган и Мораг, созданные той же группой исследователей из эмбриональных клеток. В процессе «создания» Долли, в 277 яйцеклеток были перенесены ядра, взятые из вымени шестилетней овцы-донора. Из них образовалось 29 эмбрионов, один из которых, Долли, выжил. Из этой клетки была создана особь, генетически идентичная матери. Она стала первым млекопитающим, выращенным путем клонирования. Долли умерла 14 февраля 2003 года от прогрессирующего заболевания легких, вызванного ретровирусом. У овец, почти постоянно содержащихся в закрытом помещении, риск этого заболевания сильно возрастает, а Долли из соображений безопасности практически не выводили пастись. В апреле 2003 года чучело Долли было выставлено в Эдинбургском королевском музее.

Неофициальные праздники - Международный день оптимиста, День улыбок глазами, День анархии и День Покемона.

Именины у Кирилла, Михаила, Феодора, Марона и Георгия.

28 февраля

В четверг - Международный день редких заболеваний, инициированный европейской организацией по изучению редких болезней EURORDIS и поддержанный ВОЗ. На самом деле дата проведения дня - 29 февраля - самый редкий день в году. В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля. Редкие заболевания есть в каждой области медицины. Примерно 80 процентов из них имеют генетическую природу. Всего же, по оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5–7 тысяч опасных для жизни редких заболеваний.

В Украине 28 февраля свой профессиональный праздник отмечают военные штурманских служб авиации Вооруженных Сил. Этот праздник был учрежден в 2008 году приказом министра обороны. Цель внесения в календарь новой даты, как было отмечено в официальных документах, - поддержать престиж штурманской службы ВСУ.

Есть в четверг и памятные даты. Так, 28 февраля в 1066 году было открыто Вестминстерское аббатство - традиционное место коронации монархов Великобритании, здесь же находятся и захоронения монархов.

28 февраля 1854 года в городе Рипон, штат Висконсин, была основана одна из двух основных политических партий США – республиканская. Символ партии – слон, который олицетворяет мощь, цвет – красный. Партия была организована как объединение противников рабства, отражая интересы промышленников Севера в противовес элитарной демократической партии.

В 1913 году датский физик-теоретик Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома. В 1922 году за эту работу он был награжден Нобелевской премией. Бор ввел понятие квантового соотношения между радиусом орбиты и скоростью электрона. Впоследствии теорию Бора заменила квантовая модель строения атома.

В 1935 году американский химик Уоллес Хьюм Каротерс из центральной лаборатории фирмы «Дюпон де Немур» в Уилмингтоне создал новое синтетическое волокно - нейлон. А в 1939 году «изобретение» поступило в продажу в одном из универмагов Вилмингтона - это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день было продано 5 миллионов пар таких чулок. Вот только Каротерс этого не увидел. 29 апреля 1937 года после длительной депрессии, как было заявлено официально, он покончил с собой, выбросившись из окна своей лаборатории.

В 1956 году в США был запатентован сетевой кабель для компьютеров.

Неофициальные праздники - День ухода зимы и День цифрового обучения.

Именины у Ефросинии, Ивана, Онисима, Пафнутия, Евсевия, Семена, Николая, Афанасия, Павла, Михаила, Петра, Алексея и Арсения.

1 марта

В пятницу - Всемирный день гражданской обороны. Его история такова: в 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» - «зон безопасности», для создания посредством многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах. Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны (ICDO). В 1972 году она получила статус межправительственной организации. В настоящий момент государствами-членами ICDO являются 58 стран, 16 государств имеют статус наблюдателей. Всемирный день гражданской обороны был установлен в 1990 году. Дата выбрана неслучайно - 1 марта вступил в силу Устав ICDO.

1 марта - День «Ноль дискриминации», учрежденный ООН в 2014 году. Его инициировали руководители Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД. Они призывают современное общество терпимо относиться друг к другу, независимо от расовой, национальной, религиозной, половой, возрастной принадлежности. День напоминает о праве каждого на полноценную, достойную жизнь.

В 1555 году в этот день Мишель де Нотрдам, известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчества Мишеля Нострадамуса». Они были написаны в форме рифмованных четверостиший. Предсказания были тщательно зашифрованы, выписаны на смеси 4-х языков. В них практически не указывалось никаких дат, временная последовательность не соблюдалась, да и сами четверостишия были перепутаны. Тем не менее, исследователями трудов Нострадамуса подмечено довольно много интересных и точных исторических совпадений. Между тем, критики сходятся во мнении, что труды Нострадамуса представляют собой лишь личные домыслы и интуитивные прогнозы.

В 1869 год химик Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

В 1873 году началось серийное производство пишущей машинки изобретателей Шуолза и Глиддена – «Ремингтон номер 1». Это - первая коммерчески успешная пишущая машинка, проложившая дорогу всем последующим пишущим машинкам. Среди ее первых покупателей был знаменитый американский писатель Марк Твен. Но долгое время на пишущие машинки смотрели как на предмет роскоши. Еще около восьми лет пришлось приучать публику к этой удивительной технической новинке.

В 1947 году начал свою деятельность Международный валютный фонд.

В 1954 году состоялось ядерное испытание Castle Bravo. США взорвали одну из первых водородных бомб мощностью 15 Мт. На некоторые атоллы Маршалловых островов выпали радиоактивные осадки, сделав их непригодными для жизни по сей день. Под радиоактивный «дождь» попало и японское рыболовное судно «Счастливый дракон».

В 1978 году останки величайшего режиссера и артиста Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.

Неофициальные праздники - День кошек, День прихода весны, Всемирный день комплимента, День предвкушения тепла и Всемирный день иммунитета.

Именины у Павла, Порфирия, Федула, Самуила, Ильи и Валентина.

2 марта

В субботу нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, в этот день в 1791 году во Франции была внедрена новая система связи - семафор.

В 1949 году завершился первый беспосадочный полет самолета Lucky Lady II (B-50 Superfortress) вокруг земного шара. Он длился 94 часа. Экипаж состоял из 13 человек, самолет дозаправлялся в воздухе четыре раза.

В 1969 году состоялся первый испытательный полет французского сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд».

В 1973 году 2 марта ввиду неизбежности валютного кризиса были закрыты все европейские валютные рынки до 19 марта.

Еще 2 марта - День рождения компакт-диска. Это «чудо техники» было презентовано в 1983 году в Великобритании компаниями Philips, Sony и Polygram. Диаметр компакт-диска составлял 12 сантиметров. На нем была записана Девятая симфония Бетховена. Продолжительность записи, которая была выполнена лазером и считывалась также лазерным проигрывателем, составила 74 минуты - именно столько длилась симфония в самом популярном исполнении того времени.

Неофициальные праздники - Международный день спички и День подсчета ворон.

Именины у Павла, Романа, Михаила, Анны, Николая и Марии.

3 марта

Воскресенье богато на международные даты. Так, 3 марта - Всемирный день дикой природы, учрежденный резолюцией Генассамблеи ООН в 2013 году.

Этот День напоминает нам о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия.

Еще 3 марта - Международный день детского телевидения и радиовещания - один из самых светлых и добрых праздников. Он был учрежден ЮНИСЕФ в 1991 году и призывает не забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают все работники, занятые производством детских телевизионных программ и радиопередач.

В воскресенье - Всемирный день писателя. Полное название этого праздника - Всемирный день мира для писателя, он был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года. ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации - аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets - поэты, Essayists - очеркисты, Novelists - романисты. Интересно, что аббревиатура в данном случае совпадает со словом pen - в переводе с английского - ручка. Идея создания организации принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт. Первым президентом ПЕН-клуба был Джон Голсуорси. В 1923 году состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то время пен-центры были созданы в 11 странах мира. Сегодня они действуют в 130 странах.

3 марта - Международный день охраны здоровья уха и слуха, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения. На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной формой инвалидности в мире. По данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 360 миллионов человек. 1,1 миллиарда молодых людей в мире могут быть подвержены риску потери слуха из-за небезопасной практики слушания. Более 43 миллионов человек в возрасте 12-35 лет по разным причинам имеют потерю слуха, приводящую к инвалидности.

В 1639 году в этот день колледж, основанный в Бостоне, получил имя Гарвард в честь меценатаДжона Гарварда.

В 1863 году Конгресс США принял постановление о насильственном переселении всех индейцев из штата Канзас в резервации. Спустя два года – в 1865 году – была создана общая резервация для индейцев на реке Колорадо.

В 1866 году в Киеве была открыта публичная библиотека.

В 1918 году 3 марта был подписан Брест-Литовский мирный договор, ознаменовавший поражение и выход советской России из Первой мировой войны. Условия, принятые советским правительством, были очень тяжелыми. Должны были быть демобилизованы армия и флот, Черноморский флот со всей своей инфраструктурой передавался Центральным державам, Балтийский флот должен был быть выведен из всех баз в Прибалтике и Финляндии. Советская Россия признавала независимость Украины, правительство УНР и подписывало с ним мир, прекращая всяческие боевые действия. От России отторгались Карская и Батумская области на Кавказе, а также вся Прибалтика, Великое княжество Финляндское и часть белорусских земель. Кроме того, Россия обязалась выплатить контрибуцию в размере 6 миллиардов марок и 500 миллионов золотых рублей за убытки, понесенные Германией в результате революции в России. Отдельно был прописан пункт о прекращении всяческой пропаганды на территории Германии и аннексированных землях. В ноябре 1918 года большевики аннулировали мирный договор и стали возвращать утраченное.

В 1919 году из Ванкувера в Сиэтл была отправлена первая в мире международная авиапочта.

В 1923 году 3 марта вышел в свет первый номер американского журнала «Time». Он был основан Бритоном Хэденом и Генри Люсом. Именно им в ходе собрания в резиденции тайного общества студентов престижного Йельского университета «Череп и кости» пришла идея создать журнал. Это был первый в мире новостной еженедельник.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная