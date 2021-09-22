Три знака Зодиака любят удивлять приятными сюрпризами.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые очень внимательны к своим партнерам. Они знают, что для поддержания отношений в их нужно привносить что-то новое. Поэтому романтические поступки для них дело обыденное.

Весы

Весы любят удивлять. Да и вообще этот знак Зодиака считается одним из самых романтичных. Они получают невероятные эмоции, когда их партнер счастлив. За вашу радость, восторженный крик и благодарность они готовы горы свернуть. Интересно, что они придумывают самые изощренные способы, чтобы вас удивить - от ужина при свечах до предложения руки и сердца на берегу океана.

Телец

Эти люди не могут представить свою жизнь без стабильности. И романтика это одна из тех вещей, которая должна быть в их отношениях с партнером. При этом они не будут устраивать вам прыжки с парашютом, а вот уютный вечер дома - легко. Только представьте, вкусный ужин, горячая ванна с лепестками роз, легкая музыка и шампанское. Да-да, Тельцы такие.

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Рак

Семейные и чувственные Раки свой романтический настрой передают с помощью прикосновений. Изначально они накормят вас, обогреют, напоют, а потом ни на секунду от вас не отойдут. Они обожают утопать в объятиях любимого человека. И это так прекрасно.

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Автор: Диана Могилевич