На каком режиме стирать тюль в стиральной машине и как выбрать лучший материал для тюли - узнайте на УНИАН.

Когда речь заходит об оформлении окон в комнате или на кухне, женщины чаще всего выбирают тюль. Наряду со шторами или гардинами, такая ткань считается наиболее привлекательной для любого интерьера квартиры. УНИАН выяснил, как стирать тюль вручную или в машинке, а также из какого материала лучше ее покупать.

Если вы только задумываетесь о покупке тюли и рассматриваете многочисленные предложения в магазинах, рекомендуем обратить внимание на удобную памятку.

Ранее мы рассказывали, как отстирать разные виды пятен.

Как отбелить тюль от желтизны в стиральной машинке

Бывает так, что времени на замачивание нет или желания стирать тюль руками у вас никак не появляется. В таком случае вы можете использовать стиралку, особенно если ткань, из которой сделан тюль, допускает машинную стирку.

Насыпьте порошок, затем добавьте 1 ст. л соды, 1 ст. л поваренной соли и 1 пакетик разрыхлителя. В отсек для кондиционера налейте 1 ст. л уксуса. Положите тюль в мешок для ткани или в наволочку, а затем постирайте в машине на деликатном режиме без отжима.

Как вернуть белизну тюли народными средствами

Опытные хозяйки не рекомендуют использовать для отбеливания тюли химические средства. Дело в том, что агрессивные вещества в составе разрушают структуру ткани, тюль быстрее изнашивается и теряет привлекательный вид. Лучше использовать проверенные народные методы.

Как отбелить тюль лимонной кислотой

Такой метод подходит для тюли из любого материала. Вам нужно взять 1 пакет лимонной кислоты и развести его в 2-3 литрах теплой воды. Прополощите в растворе тюль, а затем высушите естественным образом.

Как отбелить тюль солью

Вам потребуется 1 ст. л крупной поваренной соли, 1 л. теплой воды и 1 ст. л стирального порошка (любого, не обязательно отбеливающего). Перемешайте раствор, погрузите в него тюль и замачивайте 2-4 часа. Если тюль слишком грязный, можно оставить на ночь. После этого постирайте тюль вручную или на деликатном режиме в машинке. Для усиления эффекта можно прополоскать тюль несколько раз в таком же солевом растворе.

Как отбелить тюль перекисью и нашатырем

Налейте в таз 3-5 л горячей воды, влейте 1 ст. л нашатыря и 2 ст. л 3% перекиси. Перемешайте раствор, опустите в таз тюль, оставьте на полчаса. Затем прополощите и высушите естественным образом.

Важно: если ваш тюль сделан из деликатных материалов, температура воды не должна превышать 35℃, а если ткань хлопчатобумажная, то допустимо 60℃ и выше.

Как отбелить тюль марганцовкой

Натрите на крупной терке хозяйственное мыло, растворите в тазу с горячей водой. В стакане разведите марганец так, чтобы вода окрасилась в нежно-розовый цвет. Подождите, пока марганец растворится полностью - осадка быть не должно. Вылейте раствор в таз с мылом и замочите там тюль на 30 минут. После этого постирайте, как обычно.

Как отбелить тюль синькой

Проверенный способ, который выручает годами, но перед тем, как к нему приступать, тюль нужно постирать. Затем можно приступать к отбеливанию:

руками - развести 0.5 ч. л синьки в 10 л теплой воды, перемешать и прополоскать тюль в растворе;

в машинке - в отделение для кондиционера влить пол колпачка синьки, стирать тюль в деликатном режиме без отжима.

Помните о том, что синьку нужно растворять тщательно, при необходимости полоскать несколько раз, иначе на ткани останутся разводы.

Как стирать тюль, чтобы не гладить - советы

Существуют дополнительные рекомендации, о которых хозяйки иногда не знают. У вас есть уникальная возможность не попасть в их число:

никогда не отбеливайте грязный тюль - предварительно стирайте его, иначе пыль попадет в структуру ткани и усугубит ситуацию;

если на тюли есть жирные пятна - убирайте их;

оптимальная температура для деликатных тканей - 30-35℃;

тюль гладить не нужно - ткань расправится под собственным весом;

ни в коем случае не выжимайте тюль - повесьте так, чтобы вода стекла сама, или оберните в простынь.

Еще один полезный лайфхак - добавляйте 1 ст. л уксуса во время стирки, если хотите, чтобы тюль переливался на солнце - от такого количества запаха не будет, зато эффект…

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