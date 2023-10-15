Рассказываем, как решить ситуацию, когда машинка стиральная трясется и прыгает.

Иногда случается так, что во время стирки ваша СМА начинает вести себя странно - дребезжать, трястись и прыгать по комнате. Легкая вибрация - это норма, но если стиральная машинка сильно трясется - это уже "звоночек" о серьезных проблемах.

Почему стиральная машина трясется - главные причины

Специалисты по ремонту СМА объяснили, почему сильно трясется барабан стиральной машины. Происходить это может из-за:

чрезмерной загрузки одеждой;

гладкий или скользкий пол;

нарушение правил установки машинки;

наличие болтов для транспортировки.

Как правило, один из этих четырех факторов и есть причиной "трясучки" стиральной машинки. Мы посоветуем, как сделать так, чтобы стиральная машина не прыгала. Вам нужно равномерно распределять белье по барабану, предотвращая его перегрузку.

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Также важно понимать, что если в комнате, где стоит СМА, слишком гладкий пол, то машинке необходимы специальные резиновые подставки под ножки. Они же нужны, если пол в квартире неровный - из-за него машинка часто прыгает. И убедитесь, что вы сняли болты, которые были при транспортировке стиралки - они влияют не только на степень вибрации устройства при стирке, но и быстрее изнашивают основные узлы.

Что делать, если стиральная машина прыгает после осмотра

В случае, когда вы тщательно изучили работу своей СМА, проверили все 4 пункта, описанные выше, а стиралка все равно скачет по комнате и издает страшные звуки, придется вызывать мастера. Дело может быть и в сломанных пружинах, и в износе амортизатора, и в вышедшем из строя подшипнике.

Почему стиральная машинка трясется при отжиме, сможет сказать только специалист после тщательной диагностики - самостоятельно такую проблему решить практически невозможно, велики риски сломать устройство окончательно.

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