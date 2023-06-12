Водителю важно знать, как понять, что можно садиться за руль после алкоголя.

Многие люди употребляют алкоголь и при этом водят машину. В том случае, если вы выпили, нужно быть в курсе, сколько времени должно пройти, чтобы сесть за руль после этого для избегания неприятных последствий. Об этом расскажем в материале.

Когда можно садиться за руль после того как выпил – важно знать

После употребления спиртного садиться за руль автомобиля можно только тогда, когда алкоголь полностью вышел из организма. Это происходит примерно через сутки после пьянки. Суть в том, что методы, которые используются для вытрезвления, только снимают явные симптомы опьянения и имеют эффект приведения человека в чувства.

Поэтому ключевым в знании того, как понять, что можно садиться за руль после алкоголя, является временной фактор. То есть средним временем для полного вывода алкоголя из человеческой крови является 20 часов.

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Для того чтобы не быть оштрафованным полицией после употребления алкоголя, надо не допустить превышения уровня установленной законом нормы содержания алкоголя в организме (крови) – в Украине такой показатель составляет 0,2 промилле. Все показатели выше этого будут считаться нарушением ПДД и повлекут за собой наказание в виде немалого штрафа или более жестких санкций.

Важно помнить, что степень опьянения напрямую зависит от употребляемого алкоголя. Пиво, водка, вино, виски, коньяк по-разному влияют на уровень промилле, а также различается длительность их "выветривания" из организма. В таком случае, надо знать, через сколько можно садиться за руль после 1 литра пива: такое количество полностью выведется из организма человека на протяжении около 5 часов.

Что же касается напитков покрепче, то выпив 200-250 грамм водки, через сколько можно будет садиться за руль зависит от определенных нюансов. Дело в том, что водка – достаточно коварный напиток: она начинает всасываться в кровь только после реакции в человеческом желудке, из-за чего опьянение имеет прогрессирующий характер. Выпив 100 грамм водки, нужно подождать для вывода ее из организма не менее 4 часов, а если же употребить до 300 грамм, то она будет выходить из человека около 14 часов.

Любителям виски или коньяка надо знать, что их влияние на организм похоже на водочное. При этом из-за разных примесей организм будет от них очищаться примерно на 10 процентов дольше по времени.

Ранее мы писали, чем закусывать виски и другой алкоголь, чтобы забыть о похмелье.

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