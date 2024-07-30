Рассказываем, нужно ли перемешивать варенье при варке и сколько по времени его готовить, чтобы оно не потеряло цвет и сохранило максимум витаминов.

Сварить вкусное, густое, красивое по цвету и максимально полезное варенье не так уж и сложно. Достаточно знать несколько правил технологии его приготовления. Давайте разберемся, чем классика отличается от "пятиминутки", сколько варить клубничное варенье после закипания, а также из других ягод и фруктов, и какая должна быть правильная пропорция сахара.

Как варить варенье из клубники, малины, смородины и других ягод и фруктов

Есть два способа приготовления - классический и, так называемая,"пятиминутка". Отличаются они технологией приготовления.

По классике ягоды (или фрукты) нужно соединить с сахаром (засыпать их сверху) и оставить на 12 часов - чтоб пустили сок.

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Классическая пропорция ягод (или фруктов) и сахара - 1:1.

В некоторых рецептурах (например, с кислой ягодой и фруктами) сахара берут больше - в пропорции 1:1,2, в некоторых количество сахара уменьшают на треть.

Затем ягоды с сахаром нужно поставить на огонь, довести до кипения и варить - от 10 до 30 минут (в зависимости от ягод и фруктов). После снять с огня, разложить по стерилизованным банкам и закатать.

"Пятиминутку" готовят иначе: ягоды с сахаром нужно довести до кипения, проварить 5 минут, снять с огня и оставить полностью остыть. Затем повторить этот прием еще дважды, но последний раз остужать не нужно - сразу разложить заготовку по стерилизованным баночкам и закатать.

По мнению многих хозяек в "пятиминутке" сохраняется больше витаминов, чем в классическом варианте.

Основные правила варки:

соблюдайте пропорции ягод и сахара;

не используйте посуду с тонкими стенками и дном - варенье пригорит и потемнеет;

чтобы варенье имело красивый цвет, помешивайте его при варке и снимайте пену.

Эти правила касаются того, как варить варенье из малины, клубники, смородины, а также других ягод и фруктов.

Сколько варить варенье из смородины и других ягод и фруктов по времени - простой лайфхак

Так долго ли нужно варить смородину или малину? И сколько варить яблочное варенье после закипания?

Если с "пятиминуткой" все понятно, то классическое готовят несколько иначе :

малиновое - нужно варить 10-15 минут после закипания;

клубничное и смородиновое -15-20 минут после закипания;

абрикосовое и вишневое - 15-20 минут;

сливовое - 20-25 минут;

яблочное и из груш - 25-30 минут.

Если вы сомневаетесь, готово ли варенье и боитесь его переварить или недоварить, то есть простой лайфхак: нужно капнуть сироп на холодное блюдце - если капля не расплывается, значит, готово.

Также так вы будете видеть, какой густоты будет заготовка после остывания.

Ранее мы расказывали, как стерилизовать банки кипятком - полезные советы, о которых вы не знали.

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