Сварить вкусное, густое, красивое по цвету и максимально полезное варенье не так уж и сложно. Достаточно знать несколько правил технологии его приготовления. Давайте разберемся, чем классика отличается от "пятиминутки", сколько варить клубничное варенье после закипания, а также из других ягод и фруктов, и какая должна быть правильная пропорция сахара.
Как варить варенье из клубники, малины, смородины и других ягод и фруктов
Есть два способа приготовления - классический и, так называемая,"пятиминутка". Отличаются они технологией приготовления.
По классике ягоды (или фрукты) нужно соединить с сахаром (засыпать их сверху) и оставить на 12 часов - чтоб пустили сок.
Классическая пропорция ягод (или фруктов) и сахара - 1:1.
В некоторых рецептурах (например, с кислой ягодой и фруктами) сахара берут больше - в пропорции 1:1,2, в некоторых количество сахара уменьшают на треть.
Затем ягоды с сахаром нужно поставить на огонь, довести до кипения и варить - от 10 до 30 минут (в зависимости от ягод и фруктов). После снять с огня, разложить по стерилизованным банкам и закатать.
"Пятиминутку" готовят иначе: ягоды с сахаром нужно довести до кипения, проварить 5 минут, снять с огня и оставить полностью остыть. Затем повторить этот прием еще дважды, но последний раз остужать не нужно - сразу разложить заготовку по стерилизованным баночкам и закатать.
По мнению многих хозяек в "пятиминутке" сохраняется больше витаминов, чем в классическом варианте.
Основные правила варки:
- соблюдайте пропорции ягод и сахара;
- не используйте посуду с тонкими стенками и дном - варенье пригорит и потемнеет;
- чтобы варенье имело красивый цвет, помешивайте его при варке и снимайте пену.
Эти правила касаются того, как варить варенье из малины, клубники, смородины, а также других ягод и фруктов.
Сколько варить варенье из смородины и других ягод и фруктов по времени - простой лайфхак
Так долго ли нужно варить смородину или малину? И сколько варить яблочное варенье после закипания?
Если с "пятиминуткой" все понятно, то классическое готовят несколько иначе :
- малиновое - нужно варить 10-15 минут после закипания;
- клубничное и смородиновое -15-20 минут после закипания;
- абрикосовое и вишневое - 15-20 минут;
- сливовое - 20-25 минут;
- яблочное и из груш - 25-30 минут.
Если вы сомневаетесь, готово ли варенье и боитесь его переварить или недоварить, то есть простой лайфхак: нужно капнуть сироп на холодное блюдце - если капля не расплывается, значит, готово.
Также так вы будете видеть, какой густоты будет заготовка после остывания.
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