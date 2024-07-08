Если хотите, чтобы машинка работала долго, не ломаясь, стоит знать, сколько ей нужно давать отдыхать после работы.

Далеко не все хозяева и хозяйки знают, какой интервал должен быть между стирками в стиральной машине, чтобы она прослужила намного дольше. Мастера утверждают, что оптимально - не перегружать стиралку, то есть не откладывать на один день для нее кучу работы, а распределить ее на неделю так, чтобы на протяжении суток пришлось запускать машинку не более чем два раза.

Но есть еще один важный нюанс - загвоздка заключается в том, какой же интервал должен соблюдаться между стирками на протяжении суток. Мнения экспертов на этот счет очень разные: кто-то говорит, что минимальное время простоя должно составлять 20-30 минут, другие - от 4 до 5 часов.

Мастера подчеркивают, что стиралке обязательно нужно давать отдохнуть после работы, чтобы ее детали не ломались.

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Сколько раз подряд можно пользоваться стиральной машиной

Только иногда можно запускать одна за другой две программы. Чем реже вы будете так делать, тем дольше стиралка прослужит вам без каких-либо поломок и "глюков".

Для того, чтобы уберечь машинку от поломки и улучшить качество стирки, также нужно следить за правильной загрузкой вещей в барабан. Обратите внимания, что вес вещей не должен превышать тот, который указан в инструкции к машинке. Взвешивать то, что вы хотите отправить в стирку, нужно в сухом виде.

Обратите внимание, что не стоит полностью забивать барабан - если вы это сделаете, то вещи плохо постираются, особенно те, которые оказались в самой середине. Чтобы стирка не была напрасной, вещи должны свободно биться о бока барабана машинки, - тогда все должно и отстираться, и отлично выполоскаться.

Ранее УНИАН узнал, как почистить стиральную машину от накипи. Журналисты выяснили, что с такой целью можно использовать пищевую соду и уксус, а также лимонную кислоту.

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