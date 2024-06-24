Среди популярных средств - уксус и лимонная кислота.

Если вы хотите, чтобы ваша стиральная машина служила долго и эффективно, регулярная чистка является обязательной процедурой.

УНИАН собрал основные рекомендации о том, как почистить стиральную машину от накипи и грязи в домашних условиях, чтобы избежать неприятных запахов и сохранить её в рабочем состоянии как можно дольше.

Чем почистить стиральную машину от накипи - советы

Существует несколько эффективных средств, которые помогут избавиться от накипи в стиральной машине:

Видео дня

Уксус. Этот метод называют одним из самых популярных и доступных. Для очистки барабана залейте два стакана белого уксуса в отделение для порошка и запустите машину на самом горячем цикле. Это поможет растворить накипь и удалить налет.

Лимонная кислота. Данный метод тоже считают эффективным. Насыпьте 200 граммов лимонной кислоты в барабан и включите машину на полный цикл стирки с горячей водой. Лимонная кислота отлично справляется с известковыми отложениями и оставляет приятный свежий аромат.

Пищевая сода и уксус. Сначала протрите внутреннюю поверхность барабана влажной тряпкой, посыпанной содой. Затем налейте стакан уксуса в барабан и запустите машину на горячем цикле. Это поможет удалить накипь, неприятные запахи и дезинфицировать машину.

Следуя указанным советам, вы сможете значительно продлить срок службы своей стиральной машины.

Чем лучше всего почистить стиральную машину быстро - что важно знать

Многие специалисты рекомендуют использовать специализированные средства для удаления накипи, налета или грязи, в том числе в барабане. Эти средства продаются в виде порошков или таблеток и могут быть найдены в любом хозяйственном магазине. Они специально разработаны для удаления известкового налета и предотвращения его повторного образования.

Таким образом, регулярная чистка стиральной машины поможет продлить ее срок службы и сохранить высокую эффективность стирки.

Не забывайте проводить процедуру чистки хотя бы раз в месяц, чтобы ваша стиральная машина всегда оставалась свежей.

Напомним, ранее УНИАН писал, как легко убрать плесень в стиральной машине.

Вас также могут заинтересовать новости: