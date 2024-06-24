Если вы хотите, чтобы ваша стиральная машина служила долго и эффективно, регулярная чистка является обязательной процедурой.
УНИАН собрал основные рекомендации о том, как почистить стиральную машину от накипи и грязи в домашних условиях, чтобы избежать неприятных запахов и сохранить её в рабочем состоянии как можно дольше.
Чем почистить стиральную машину от накипи - советы
Существует несколько эффективных средств, которые помогут избавиться от накипи в стиральной машине:
Уксус. Этот метод называют одним из самых популярных и доступных. Для очистки барабана залейте два стакана белого уксуса в отделение для порошка и запустите машину на самом горячем цикле. Это поможет растворить накипь и удалить налет.
Лимонная кислота. Данный метод тоже считают эффективным. Насыпьте 200 граммов лимонной кислоты в барабан и включите машину на полный цикл стирки с горячей водой. Лимонная кислота отлично справляется с известковыми отложениями и оставляет приятный свежий аромат.
Пищевая сода и уксус. Сначала протрите внутреннюю поверхность барабана влажной тряпкой, посыпанной содой. Затем налейте стакан уксуса в барабан и запустите машину на горячем цикле. Это поможет удалить накипь, неприятные запахи и дезинфицировать машину.
Следуя указанным советам, вы сможете значительно продлить срок службы своей стиральной машины.
Чем лучше всего почистить стиральную машину быстро - что важно знать
Многие специалисты рекомендуют использовать специализированные средства для удаления накипи, налета или грязи, в том числе в барабане. Эти средства продаются в виде порошков или таблеток и могут быть найдены в любом хозяйственном магазине. Они специально разработаны для удаления известкового налета и предотвращения его повторного образования.
Таким образом, регулярная чистка стиральной машины поможет продлить ее срок службы и сохранить высокую эффективность стирки.
Не забывайте проводить процедуру чистки хотя бы раз в месяц, чтобы ваша стиральная машина всегда оставалась свежей.
Напомним, ранее УНИАН писал, как легко убрать плесень в стиральной машине.