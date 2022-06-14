У украинских хозяек действительно есть секреты приготовления борща.

Борщ как секретное украинское оружие. В МИД РФ даже умудрились назвать наш борщ едва ли не причиной нападения на Украину, потому что он, по их логике, должен принадлежать всем.

А мы будто бы даже кулинарные книги запрещали, пряча секрет национального блюда. Но вот что есть секреты в рецепте украинского борща - это правда, говорится в сюжете ТСН.

"Слобожанский городок Валки большинство проезжает по трассе от Киева без остановки. А те, кто остановятся и попробуют здесь борщ, никогда уже не проедут этот населенный пункт", - рассказывает Константин Грубич.

Он рассказывает, что супер-ингредиент местного борща - сливы. Для борща лучше всего подходит местный сорт - венгерка. Сливы подсушивают и коптят, а за час до приготовления замачивают в воде.

Этот борщ - постный. Нужно отварить фасоль, нашинковать, не натереть, свеклу, лук, морковь для заправки, позже - капусту. Напоследок в блюдо добавляем сливы, чтобы они не разварились.

Для желающих приготовить это блюдо - рецепт:

Ранее на одном из брифингов спикер МИД РФ Мария Захарова начала философствовать о борще. "Нельзя делиться борщом, он должен принадлежать только кому-то одному, какому-то одному народу... А так, чтобы он был общим, нет", - заявила она. Также нежелание делиться этим блюдом она назвала подтверждением "украинского нацизма".

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