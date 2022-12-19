Когда постоянно выключают свет, такие рецепты могут стать настоящим спасением.

Нет времени, нет света или хочется нового: все это - повод узнать, как приготовить крупу без варки. УНИАН узнал, с какими кашами можно проделать такую процедуру.

Ранее мы уже рассказывали, что приготовить без плиты и духовки, и публиковали несколько сытных рецептов, которые подходят на каждый день. Теперь разберемся, какие каши можно готовить без плиты и как правильно запаривать крупы, чтобы результат не огорчил.

Живые каши без варки - что это и зачем

Каши, которые готовятся без задействования огня, электричества, индукции и без варки еще называют "живые каши". В условиях постоянных отключений света такие рецепты могут стать настоящим спасением для хозяйки.

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Очевидно, что для приготовления нужно брать крупу, которую можно будет просто заливать кипятком или холодной водой и есть. Рис к таким крупам не относится - запарить его без варки возможно, но доготовить - в сковороде или микроволновке - все равно придется, иначе он не будет твердым. А мягкие крупы, вроде овсянки, манки или булгура, подходят для такого способа приготовления идеально.

Булгур без варки - простой способ приготовления

Для приготовления булгура - крупы из обработанной кипятком, высушенной и измельченной пшеницы - без варки необходимы сами зерна и кипяток. На одну часть крупы берут две части только что закипевшей жидкости (вода или бульон). Емкость с залитой крупой необходимо накрыть тарелкой или крышкой и укутать тканью. Также можно использовать термос. Для приготовления понадобится около 40 минут. Соль и специи следует добавлять в начале приготовления.

Манка без варки - рецепт

Для приготовления манку нужно залить молоком (можно взять растительное) в расчете 200 мл жидкости на 50 граммов манной крупы. Емкость с кашей закрыть крышкой и поставить в холодильник или другое холодное место на несколько часов или ночь. Набухшую кашу можно украсить ягодами, фруктами, добавить сироп или мед - по вашему вкусу, и оставить нагреваться при комнатной температуре около получаса. После - приятного аппетита.

Овсянка без варки - легкий рецепт ленивого завтрака

"Ночная овсянка" - давно проверенный хозяйками популярным рецепт. Для приготовления овсяные хлопья следует насыпать в глубокую тарелку, банку или и залить жидкостью в пропорции 1:1. Подойдут молоко, растительное молоко или обычная вода. Разнообразные топпинги (мед, целые фрукты и ягоды или пюре из них, варенье, корица и ваниль, сахар - все, чего пожелает ваша душа) можно добавлять уже на этом этапе или перед употреблением. Оставьте овсянку впитывать влагу (от 3 часов, а лучше на ночь) в холодном месте, по истечению этого времени - дегустируйте.

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