Как использовать соль в огороде и почему одна пачка соли заменяет целый арсенал химикатов - узнайте на УНИАН.

Хлористый натрий, пищевая, столовая или каменная соль - все это альтернативные названия поваренной соли. Отличается от нее только морская, которую тоже хозяйки используют для своих грядок. УНИАН расскажет, как соль влияет на почву и почему она лучше любой "химии".

Ранее мы говорили о том, как пасынковать помидоры в открытом грунте.

Соль в почве - польза и вред

Многие огородники используют поваренную соль для подкормки растений или борьбы с вредителями. С ее помощью можно даже избавиться от сорняков. Но есть нюанс - высокая концентрация соли может нанести вред грунту, растения начнут болеть, а урожай станет скудным. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо вносить осенью 2-3 ведра компоста на 1 квадратный метр в тех участках, которые вы обрабатывали солью. Это поможет восстановить баланс микрофлоры и не допустить гибели растений.

Соль или солевой раствор от вредителей

Очень часто урожай страдает от насекомых-вредителей - это видно и по внешнему виду овощей, и по их вкусовым качествам. Избавиться от муравьев, тли или луковой мухи можно с помощью соли в чистом виде или сделать солевой раствор.

Солевым раствором (1 ч.л соли на 1 л воды) нужно опрыскать растения, которые были атакованы вредителями. Повторить процедуру через 10 дней, а затем - в следующем месяце. Такой метод подходит и в качестве профилактики заболеваний растений.

Соль в чистом виде - более агрессивный способ, но и более действенный. Для того, чтобы избавиться от вредителей, просто насыпьте 1 ст.л соли на грядку вокруг растения и полейте водой.

Для того, чтобы прогнать с огорода слизней или муравьев, посыпьте дорожки, по которым они ходят, солью, тогда вредители исчезнут сами.

Как лечить томаты от фитофторы солью

Фитофтора - опасное грибковое заболевание, которое поражает не только помидоры, но и другие плоды, особенно перцы, картофель и баклажаны. Разведите 1 кг соли в 10 л воды и обработайте раствором грядки. Этот метод поможет остановить развитие болезни и защитить от других грибковых инфекций.

Поваренная соль против сорняков

Уникальный метод, который часто используют опытные огородники - посыпают сорняки солью, после чего нежелательные растения быстро погибают. Соль помогает и против борщевика - в этом случае нужно срезать стебель как можно ближе к земле, а внутрь него засыпать 2 ст.л соли.

Помните о том, что если вы удаляете сорняки массово и обильно засыпаете солью участок, то потом на нем ничего высаживать нельзя. Микрофлора почвы изменится и земля перестанет быть плодородной.

Как соль влияет на дерево - подкормка растений

Насыпьте в приствольные круги по 3-4 ст.л. соли на 1 кв.м, а затем полейте водой - такие нехитрые манипуляции помогут увеличить плодоношение деревьев. Делать это лучше ранней весной или осенью.

То же самое касается и корнеплодов - растворите 1,5-2 ст.л. соли в 10 л воды и полейте растения в бороздки между грядками. Повторять процедуру можно в стадии появления настоящих листьев, а потом за месяц до сбора урожая.

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