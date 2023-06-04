Рассказываем, в каком порядке надо мыть голову и как часто можно это делать.

Густые локоны, которые развиваются на ветру, как в рекламе - это мечта каждой девушки. На уход за волосами женщины тратят огромное количество денег и времени, однако мало кто из них знает, как правильно помыть голову или волосы, сэкономив половину бюджета.

Как правильно мыть голову, чтобы волосы не жирнели - периодичность

Стоит запомнить, что очищать волосы нужно сразу, как только вы заметили сальный блеск или где-то "нахватались" пыли. Мнение о том, что голова загрязняется быстрее, если часто ее мыть, трихологи не подтверждают, но и не опровергают. Если вы видите, что локоны грязные уже на следующее утро после мытья, значит, скорее всего, вам не подходит шампунь.

Волосы жирнеют быстро из-за нескольких факторов:

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возраст - молодые люди чаще сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения кожи головы, чем люди постарше;

- молодые люди чаще сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения кожи головы, чем люди постарше; национальность - от этнического происхождения, как ни странно, также зависит работа сальных желез;

- от этнического происхождения, как ни странно, также зависит работа сальных желез; длина локонов - короткие волосы загрязняются быстрее, чем длинные или кудрявые;

- короткие волосы загрязняются быстрее, чем длинные или кудрявые; тип волос и кожи головы - обладательницы сухого типа могут мыть голову реже, чем те, у которых дерма и локоны жирные сами по себе.

Кстати, если у вас есть привычка постоянно трогать волосы руками, особенно в жару, то будьте готовы мыть их часто - вы переносите грязь и пот с грязных пальцев на свою прическу.

Как правильно мыть голову - последовательность действий

Для того чтобы с первого раза добиться идеальной чистоты волосы, следуйте инструкции:

расчешите сухие локоны;

нанесите шампунь на ладони (его количество должно быть равно диаметру монетки 5 копеек);

разбавьте средство водой и вспеньте руками;

нанесите на корни волос и кожу головы;

массируйте подушечками пальцев, втирая шампунь;

образовавшейся пеной вымойте длину;

смойте шампунь теплой водой и повторите процедуру.

Стилисты рекомендуют в конце мытья нанести бальзам или кондиционер, согласно инструкции на упаковке. Промывать волосы после него нужно, пока вода не станет прозрачной и без любых признаков мыла. В конце лучше еще раз ополоснуть локоны прохладной водой, чтобы закрыть чешуйки.

Как правильно мыть голову - вниз головой или нет

Многие девушки, желая быстро очистить волосы, наклоняют голову вниз, стоя в душе, или того лучше - перевешиваются через ванную и моют голову под краном. Так нельзя делать, потому что при такой технике шампунь попадает на корни и сами волосы под неправильным углом. Это приводит к чрезмерному раскрытию чешуек, результат - локоны более ломкие, посеченные и тусклые.

Так что, если вы сомневаетесь, как правильно мыть голову - вниз головой или нет, лучше очищайте волосы, сидя под душем. Так вы однозначно не навредите своим волосам.

Как правильно мыть голову, чтобы не было перхоти, и волосы не секлись

Перхоть может появиться из-за разных причин, но иногда виной неправильная техника мытья головы. К примеру, вы намыливаете корни, недостаточно хорошо смываете шампунь, а потом он накапливается в дерме, вызывая аллергическую реакцию и перхоть. Вторая причина - несоблюдение температурного режима. Оптимальный вариант - 40-45 градусов. Если голове будет слишком горячо, начнут активно работать сальные железы, а если слишком холодно - шампунь не будет "работать" эффективно и, скорее всего, вы не сможете его нормально вымыть.

Посеченные волосы - проблема многих девушек, возникнуть она тоже может по ряду причин. Однако в ваших силах исключить хотя бы одну - перестать намыливать длину волос шампунем и активно тереть пряди во время мытья головы. Делая это, вы травмируете локоны, и даже самый дорогие уходовые средства окажутся бессильными перед варварской техникой мытья головы.

Ранее мы говорили о том, как отрастить волосы быстро и без проблем.

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