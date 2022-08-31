Когда выгоднее взять отпуск и как рассчитываются дни отдыха в 2022 году - отвечаем на главные вопросы.

Даже во время войны всем работающим украинцам нужен отдых. Специалисты рекомендуют включать в даты отпуска как можно больше выходных дней. На главные вопросы относительно правильного оформления отпусков ответила эксперт по кадровым вопросам Дина Москалец.

Когда выгодно идти в отпуск

Эксперт рекомендует включать выходные в даты отпуска, чтобы получить больше отпускных выплат. При этом стоит помнить, что во время военного положения праздничный день отпуск не продлевает.

Также эксперт отметила, что в отпуск не выгодно идти накануне великой премии и сразу после повышения зарплаты, ведь сумма отпускных в таком случае будет меньше, чем могла бы быть. Оформить отдых лучше после премии и увеличения дохода.

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При расчете отпускных учитываются премии, которые выплачиваются не ежемесячно, а, например, по итогам работы в квартале или полугодии. Идти в отпуск выгоднее именно после выплаты премии.

Как отпуск влияет на месячный доход

Отпуск может изменить месячный доход работника, говорит эксперт. Все зависит от стоимости отпуска, то есть суммы отпускных, они в свою очередь могут быть меньше или больше. На сумму отпускных влияет доход за последние 12 месяцев и количество рабочих дней в месяце, в котором работник хочет отдохнуть, и еще некоторые факторы.

Как выгодно взять отпуск за счет выходных

Выходные дни могут уменьшить или увеличить сумму выпускных. Чтобы была большая сумма отпускных и, тем самым отпуск стал более выгодным, лучше его брать с учетом большего количества выходных дней, потому что выходные дни, которые попали в период отпуска, также оплачиваются.

Например, если нужно взять отпуск на неделю на 7 календарных дней (например, с понедельника по воскресенье), то лучше оформить отдых на 9 дней - с субботы до следующего воскресенья. А вот совсем невыгодный вариант - это оформить только рабочих 5 дней с понедельника по пятницу.

Также в годовом доходе учитываются премии, надбавки, доплаты за переработку.

Как праздничные дни влияют на отпуск

На период военного положения дополнительные выходные на праздники отменяются, поэтому они не влияют на отпуск. Однако после отмены военного положения отпуск выгоднее брать с учетом праздника. Если праздничный день пришелся на период отпуска, то такой отпуск продлевается на один день.

Например, если сотрудник хочет оформить отпуск на 10 календарных дней с 1 марта, то последним днем отпуска будет не 10 число, а 11, ведь при подсчете отпуска мы словно "перепрыгиваем" через праздничный день 8 марта, который и без того выходной.

Как повышение зарплаты влияет на отпуск

Выгоднее уходить в отпуск тогда, когда работник уже какое-то время проработал на новой зарплате, посоветовал эксперт по кадровым вопросам. Ожидать большую сумму отпускных сразу после роста зарплаты не стоит. Сумма выпускных начисляется с учетом зарплаты за 12 месяцев до отпуска.

Поэтому чем больше месяцев с новой зарплатой за последние 12 месяцев вы отработаете, тем более выгодные отпускные получите.

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