Часто люди задаются вопросом - что лучше пить на диете вино или пиво. Калории есть и в самом этиловом спирте и в сахарах, которые делают напиток вкусным. Так в каком же калорий меньше?

Что полезнее вино или пиво - этот спор ведется давно и зависит по большей части от предпочтений самого человека.

Часто люди задаются вопросом - что лучше пить на диете вино или пиво. Калории есть и в самом этиловом спирте и в сахарах, которые делают напиток вкусным. В пол-литре пива содержится 180 калорий - на 50% больше, чем в маленьком бокале вина. Достаточно, чтобы растолстеть при постоянном употреблении. Так что вывод напрашивается сам - что вреднее для фигуры пиво чем вино.

А вот ответ на вопрос, что вреднее красное вино или пиво более очевиден. Считается, что бокал вина в день способствует омоложению организма и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления и диабета.

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Однако любителям вина следует знать, что будет если выпить бутылку вина. Употребление вина в таких дозах ведет к повышению артериального давления, провоцирует зменения обмена веществ - жиросжигающие процессы в организме могут остановиться на 6-9 часов. В это времени тело неспособно сжигать запасы жира, однако готово их увеличивать, поскольку организм всегда будет сжигать алкоголь в первую очередь.

Кроме того, следует учесть, что после бутылки вина может возникнуть аллергическая реакция, краснота глаз и даже затруднение дыхания. И еще вдобавок - бутылка вина легко может привести к плохому сну.

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