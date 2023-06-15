Рассказываем, какой наполнитель меньше разносится, отлично впитывает мочу и запах, а также не вредит кошке.

Ветеринары говорят, что не существует универсального наполнителя для кошек - нужно выбирать тот, который нравится именно вашему питомцу. Для пушистиков важно ковыряться в содержимом лотка, чтобы он не был пустым. УНИАН расскажет, какой наполнитель лучше впитывает запах и мочу.

Древесный лучший наполнитель для кошек от запаха

Как правило, он состоит из опилок и стружки хвойных деревьев. Отлично впитывает влагу, безопасен для питомца и бывает двух видов:

впитывающий - поглощает мочу и опускается в поддон лотка;

- поглощает мочу и опускается в поддон лотка; комкующийся - собирает экскременты и влагу в один большой комок.

Древесный наполнитель - один из самых популярных, биологически комфортных и доступных для кошек. Его можно смывать в туалет (он не забивает трубы), не становится причиной пыльного облака и безвреден, если попадает в желудок кота. Единственный минус опилок - они крошатся, остаются на лапах, а потом разносятся питомцами по всей квартире.

Видео дня

Силикагелевый наполнитель для кошачьего туалета

Прогрессивный вариант санузла для пушистого зверька, который считается наиболее качественным. Делается он из высушенного геля поликремниевой кислоты - вещества, которое содержится почти во всех горных породах, и является полностью натуральным. Дополнительно в шарики добавляют влагопоглощающие компоненты, благодаря чему силикагелевый наполнитель поглощает огромные объемы жидкости и отлично впитывает запахи.

Преимущества очевидны:

отсутствие пыли при надавливании;

стабильное присутствие в лотке, невозможность разнести его по дому;

приятный аромат и цвет.

Если вы не знаете, какой наполнитель меньше разносится, то вам точно нужно попробовать именно этот. Кроме того, вы можете приобрести индикаторный наполнитель - при попадании на него мочи, он меняет окрас (как правило, с синего на красный или наоборот).

Недостатком такого наполнителя можно считать высокую цену, но и менять лоток нужно раз в 2-3 недели, полностью удаляя только фекалии. Смывать в туалет силикагелевый наполнитель нельзя, а хранить нужно в герметично закрытой упаковке, иначе гранулы начнут впитывать влагу из воздуха.

Минеральный глиняный наполнитель для кошек

Третье по популярности средство для лотка, которые делится на два типа - комкующийся и впитывающий. Наполнители отличаются между собой и способами поглощения мочи, и составом.

Комкующийся минеральный/глиняный наполнитель

Производится, как правило, из бентонитовой глины. При попадании влаги материал набухает, образовываются комки, которые легко можно убрать из лотка. Такой наполнитель стоит дешево, поэтому хозяева кошек используют именно его. Недостаток один - материал хрупкий, поэтому животное может разнести его по всей квартире. К тому же, смывать в унитаз комкующийся наполнитель нельзя - соприкасаясь с водой, он образует "пробку" из глины, которая потом становится причиной засора труб.

Впитывающий минеральный/глиняный наполнитель

Материал, из которого сделано средство - вулканический минерал цеолит. Экологически безопасное вещество, которое темнеет при контакте с мочой. Гранулы полностью поглощают жидкость и набухают. Если вы увидите, что содержимое кошачьего мочевого пузыря скопилось на дне лотка, можете перемешать наполнитель - он полностью пропитается влагой и впитает запах. Недостатки у такого средства для туалета тоже есть - заменять его придется полностью, при уборке он неприятно пахнет и не является экономичным, так как быстро загрязняется.

Вас также могут заинтересовать новости: