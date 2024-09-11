Некоторые хозяйки пренебрегают этими правилами - очень зря.

Согласитесь, что сварить суп, насыпать его в тарелки, а затем оставить половник в кастрюле - это гораздо удобнее, чем постоянно доставать его, мыть, затем снова пачкать и так по кругу. Оказалось, что есть несколько объективных причин, почему нельзя оставлять половник в кастрюле с супом.

Почему нельзя оставлять половник в кастрюле - 3 причины

Начнем с того, что если в холодильнике много всяких баночек-скляночек, ланч-боксов и мисок с едой, то кастрюля с половником будет помещаться хуже, чем просто накрытая крышкой. Если вам удалось все-таки запихнуть ее на полку, то подумайте, что случится дальше.

Изменение аромата и вкуса

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Запах супа пропитает все остальные продукты, а сам, наоборот, приобретет незабываемый аромат холодильника. Любая пища, которая попадает на хранение в холодильную камеру, должна быть герметично закрыта, иначе рано или поздно встанет вопрос о ее свежести. Во-первых, еда в неплотно закрытой емкости будет портиться быстрее, во-вторых, как уже было сказано, впитывать посторонние запахи.

Риск размножения бактерий

Еще хуже - если вы поставили в холодильник кастрюлю с половником, но без крышки. Тогда и конденсат с полок, и любые микроорганизмы, коих великое множество в холодильнике, обязательно окажутся в супе. Это приведет не только к странному вкусу, но и к размножению бактерий - теплый, вкусный и ароматный бульон - прекрасная среда для жизни.

Быстрое скисание

Кстати, то же самое касается и ситуации, когда вы насыпали суп в тарелку, оставили половник на некоторое время на досточке или другой тарелке, а затем снова окунули в кастрюлю. Будьте уверены, что за то время, пока лежал половник, на нем точно побывали мухи или мошки, которые являются переносчиками разной "заразы". Как только половник попадет в кастрюлю, все вредоносные микроорганизмы тут же поплывут в суп, а потом - к вам в тарелку. И то, что первое блюдо уже не будет таким безопасным - это полбеды, остальная часть неприятной новости в другом. "Плохие" бактерии ускоряют скисание продуктов, в том числе, и супов.

Возможность получить инфекцию

Появиться она может оттого, что суп, пока готовится, достигает температуры кипения. Сама кастрюля тоже нагревается довольно сильно, а вот половник не подвергается никакой термической обработке. Он, попадая в другую среду, сам по себе становится разносчиком бактерий. Тем более, что гарантировать стерильную чистоту того места, где он лежал, вы тоже не можете.

Можно ли оставлять половник в кастрюле с супом - нюансы материалов

Мы уже определили, почему нельзя оставлять половник в кастрюле с супом на постоянной основе. Но важно понимать, что если вы бросили такую кухонную утварь в первом блюде на 1-2 часа, ничего катастрофического не случится. Однако есть половники, которые нельзя оставлять в кастрюле с первым блюдом даже на 5 минут.

К ним относятся пластик и дерево - на них особенно быстро скапливаются и распространяются бактерии, а отмыть дочиста пластиковые и деревянные половники очень тяжело. Опытные кулинары вообще не рекомендуют ими пользоваться, лучше отдавать предпочтение нержавеющей стали, силикону или нейлону.

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