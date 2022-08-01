Собирать лук можно собирать с начала августа, но не ранее, чем овощ полностью созреет.

Наступил август, а значит, пора собирать урожай лука на даче и в огороде. Примерно в начале августа лук созревает и готов к уборке. УНИАН назвал признаки зрелости овоща и дал советы, как ускорить созревание луковиц.

Ранее мы рассказывали, когда убирать чеснок, чтобы получить получить хороший урожай.

Когда убирать лук с грядки: главные признаки

Удачное время для сбора лука можно высчитать самостоятельно: культура созревает через 70-80 дней после посадки.

Имеет значение и погода. Если лето было сухое, то овощи можно убрать раньше. Если же недавно были осадки, то собирать урожай следует не ранее, чем через неделю после последнего дождя.

Определить, что лук готов к уборке, можно по следующим признакам:

одно или несколько листьев луковицы желтеет;

листья опадают на землю;

шейка луковицы сухая;

часть шелухи, которая виднеется над землей, высыхает и шелушится.

Затягивать со сбором урожая не нужно. Если убрать лук слишком поздно, то он начнет гнить и будет недолго храниться.

Как ускорить созревание лука

Лук рекомендуется собрать до сезона осенних дождей. Если овощи не торопятся созревать - можно немного им помочь. Для этого используют следующие хитрости:

перестаньте поливать лук на две недели и накройте пленкой в дождливую погоду - в сухой почве он созревает быстрее;

если лук посажен слишком глубоко - снимите верхний слой почвы, пока не покажется шелуха луковиц;

за пять дней до сбора наполовину вытяните луковицы из почвы.

Как правильно собирать лук

Луковицы можно выдергивать из земли, если они легко тянутся. Но если овощи крупные, то лучше выкопать их лопатой, чтобы не повредить ботву. Если оторвать ботву при сборе урожая, то лук быстро сгниет.

Если на луковицу при сборе урожая налипла земля - уберите её руками. Не стоит бить овощи об землю или друг об друга, иначе мякоть получит повреждения, а овощи быстрее сгниют.

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