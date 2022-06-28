В июле наступает удачное время для уборки озимого чеснока.

В июле дачники и огородники собирают урожай озимого чеснока. Важно подобрать правильное время для уборки культуры. Если сделать это слишком рано, то зубчики будет очень мягкими, а если затянуть с уборкой, то такой овощ будет храниться очень недолго.

После уборки чеснок нужно хранить в правильных условиях, чтобы надолго сохранить свежесть зубчиков. Ранее УНИАН рассказывал, как хранить чеснок правильно.

Когда убирать озимый чеснок

Озимый чеснок собирают примерно через 100 дней после появления первых всходов. В зависимости от погодных условий удачное время наступает в июле или в начале августа. Выкапывать чеснок лучше ранним утром или в прохладный день, поскольку уборка во время жары может пересушить зубчики.

Определить удачное время для сбора чеснока можно по следующим признакам:

нижние листья чеснока подсыхают, а верхние желтеют;

кожица чеснока слегка подсохшая и прочная, с фиолетовым оттенком;

стрелки чеснока выпрямляются;

если чеснок легко разделяется на зубчики, то он уже перезревает и его надо срочно выкапывать;

если у чеснока не были удалены стрелки, то определить созревание можно по лопнутому цветку на конце, из которого выглядывают семена.

Когда убирать чеснок по лунному календарю

Некоторые дачники при сборе чеснока руководствуются лунным календарем. Лунный посевной календарь для сбора чеснока советует следующие даты:

в июле : 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 июля.

: 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 июля. в августе : 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26 августа.

Когда убирать летний чеснок

Яровой (то есть посаженный весной) чеснок убирают с середины августа по сентябрь. Признаки созревшего летнего чеснока следующие:

стебли и листья желтеют и ложатся на землю;

шейка чеснока над корнем высыхает и отходит чешуйками;

головка чеснока полностью сформирована и слегка обсохшая.

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