Разбираемся, когда нужно убирать елку после новогодних праздников - что об этом говорят приметы, церковь и феншуй.

Главный символ Нового года - живую елку или сосну - рано или поздно приходится разбирать и выносить из дома. И тут возникает вопрос - когда нужно убирать елку дома? Некоторые оставляют дерево наряженным до середины января, другие выносят в аккурат к 8 марта, как будто продлевая себе праздники. Как поступить правильно? Вот что об этом говорят приметы, феншуй, церковь и врачи.

Когда нужно убирать елку

Если верить приметам, то "раздевать" елку сразу же после новогодних праздников и выносить ее из дома не стоит. Существует поверье, по которому дерево нельзя убирать раньше 14 января - Старого Нового года. Считается, что именно до этого момента ель притягивает в дом положительную энергетику. Вот когда уже встретили все новые годы, тогда можно попрощаться с зеленой красавицей со спокойной душой.

Есть и другое мнение, когда убирать елку - православие говорит, что сделать это нужно до праздника Крещения, который по старому стилю отмечают 19 января, а по новому - 6 января. Крещение знаменует окончание Святок, поэтому держать новогоднее дерево в доме дольше нет особого смысла.

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У системы феншуй на вопрос, когда разбирать елку, свой ответ: ель должна оставаться в доме до китайского Нового года. В 2025 году он наступит 29 января и продлится до 12 февраля. Правда, есть вероятность, что к этому времени живое дерево начнет осыпаться. Поэтому тот же феншуй советует убрать ель (или сосну), а на ее место поставить любое комнатное растение, а над ним повесить украшение красного или золотого цвета - чтобы притянуть в дом финансы и благополучие.

Правильным будет ориентироваться все-таки на состояние дерева: если кончики веточек стали коричневого цвета, а иголки начали беспощадно осыпаются - пора убирать. Если же в доме есть аллергики или маленькие дети, то дерево лучше сразу вынести после праздников, чтобы оно не собирало пыль, советуют врачи.

Как правильно разбирать елку

Согласно приметам, чтобы привлечь в дом денежный достаток, разбирать елку нужно так:

сначала снять гирлянды, мишуру и шары, а в самом конце - верхушку, так как именно она отвечает за привлечение благ;

выносить елку нужно только днем и желательно, чтобы это видели соседи;

выбрасывать на мусор елку нельзя - считается, что так можно выбросить счастье.

И если во время "раздевания" елки случайно разбилось елочное украшение, нужно тут же загадать желание - обязательно сбудется.

Куда выбрасывать елку

Выбрасывать елку на мусор не стоит, потому что это еще и неэкологично. Правильнее - рубить или сжигать дерево. Во многих крупных городах сейчас работают пункты приема елок и сосен, где деревьям дают вторую жизнь: делают из хвои щепки или мульчу. Если такого пункта нет - несите коммунальщикам, они помогут безопасно утилизировать дерево.

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