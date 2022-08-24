Какие самые удачные сроки и условия для сбора помидоров - разобрался УНИАН.

В середине августа на огородных участках и дачах собирают первые помидоры, хотя большинство овощей дозревают в начале сентября. УНИАН расскажет, когда и как собирать помидоры, чтобы они хорошо хранились, и можно ли срывать плоды зелеными.

Когда в Украине собирают помидоры: примерные сроки

Первые плоды помидоров можно срывать уже в середине августа, как только они станут бледно-красными или светло-желтыми (в зависимости от сорта). Срывая такие плоды, вы ускорите созревание остальных томатов. Также нужно срывать с кустов помидоры с пятнами или признаками болезни, чтобы болезнь не распространилась.

Подходящее время сбора основного урожая зависит от погоды. Первый "сигнал" к сбору урожая - серьезное похолодание. Как только температура впервые опустится до +10°, пора массово срывать плоды. Если же в бабье лето затянулось и заморозки не приходят - собирайте урожай, когда примерно 80% томатов станут красными.

Можно ли срывать зеленые помидоры

Помидорам лучше дать дозреть на кусте. Срывать помидоры зелеными стоит лишь в крайнем случае, если есть риск потерять урожай. Например, если ожидаются затяжные дожди или кусты заболели. Такие помидоры после созревания будут недостаточно сладкими с неполным набором витаминов.

Чтобы зеленые помидоры дозрели, рассыпьте их в теплое и неосвещенное место. Положите к ним пару спелых помидоров или желтый банан. Для ускорения созревания можно накрыть овощи одеялом из натуральной ткани. Созревшие томаты сразу переложите в холодильник.

Как правильно собирать помидоры с куста

После того, как на улице похолодает, а помидоры начнут массово краснеть, их собирают каждые 2-3 дня. Срывайте самые ярко окрашенные плоды, а остальные оставьте дозревать. Чтобы помидоры дольше хранились после сбора - оставьте плодоножку. Мыть их заранее не нужно.

Томаты лучше срывать в сухую погоду, чтобы они не гнили, поэтому после дождя стоит подождать 2-3 дня.

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