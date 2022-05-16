Как посадить семена капусты в грунт и в каких числах лучше всего это делать - узнайте на УНИАН.

Считается, что май - крайний срок для выращивания капусты, обычно ее начинают сажать в марте-апреле. Учитывая обстоятельства в Украине, многие огородники могли просто не успеть засеять свои грядки. УНИАН расскажет, когда сеять капусту в лунки в этом месяце.

Ранее мы рассказывали, когда сажать свеклу весной в 2022 году.

Как правильно сажать капусту и когда - правила

Если вы засеваете капусту в открытый грунт, следует убедиться, что почва достаточно прогрелась. Всходы могут выдержать понижение температуры до -3-5°C, но лучше, чтобы она стабильно держалась в пределах +8-10°C.

Опытные дачники ориентируются на цветение черемухи - после него уже точно не будет заморозков. Более того, можно обращать внимание и на другие растения. К примеру, ранняя капуста готова к высаживанию, когда отцвели нарциссы, а после того, как начнут цвести каштаны, можно сажать и поздние сорта.

Идеальное время для высаживания капусты - холодный пасмурный день, еще лучше - после дождя. Соблюдайте расстояние, ориентируясь на сорт:

ранние сорта сажайте на расстоянии 30 см друг от друга - и в рядах, и в междурядьях;

сеянцы среднеспелых сортов капусты располагайте на расстоянии 45 см;

для поздних сортов расстояние между растениями должно быть не менее 50-60 см.

Помните о том, что капуста любит солнце, поэтому выбирайте участок под прямыми лучами, а грунтовые воды должны залегать минимум на 2 метра вглубь. Если глубина будет меньше, то такое количество влаги приведет к загниванию корней.

Как посадить капусту семенами в открытый грунт

Огородники со стажем говорят, что закупать семена для посадки капусты нужно только те, что прошли несколько стадий обработки и дражирование. Если вы не уверены в товаре, то замочите семена на 10-15 часов в теплой воде, в конце добавьте марганец, а через полчаса промойте их.

Нельзя садить капусту там, где до этого росли любые из видов капусты огородной, а также репа, редька, редиска. Лучше посадить овощ на участок, где раньше были помидоры, горох или морковка.

Перед посадкой семян тщательно перекопайте грунт, добавьте навоз или перегной. На 1 квадратный метр необходимо 5-6 кг удобрения. Дополнительно добавьте:

1 стакан древесной золы;

1 ст. л. нитрофоски;

1 ч. л. мочевины.

На подготовленной грядке сделайте лунки, полейте их водой и оставьте на 1-2 часа для прогрева. Затем слегка присыпьте землей, сделайте углубления, высадите семена, снова притрусите почвой и утрамбуйте. Семена накройте стеклянными банками или пластиковыми бутылками.

Какого числа высаживать капусту в открытый грунт

Среди популярных овощей в Украине капуста давно занимает лидирующее место. Сверяясь с лунным календарем, у вас получится вырастить богатый урожай действительно вкусных и полезных овощей. В мае 2022 года график следующий:

Благоприятные дни для посадки капусты в мае 2022 : 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15.

: 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15. Хорошие дни для посадки капусты в мае 2022 : 3, 4, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 31.

: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 31. Неблагоприятные для посадки капусты в мае 2022 : 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30.

В полнолуние и новолуние высаживать капусту ни в коем случае нельзя.

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