Как правильно посадить свеклу, чтобы был хороший урожай и когда лучше это делать - узнайте в материале УНИАН.

Свекла - один из любимых овощей для украинцев, в основном, благодаря ее богатому химическому составу. Она содержит витамины А, группы В, Р, а также медь, магний, йод и фолиевую кислоту, кроме того, является диетическим продуктом. УНИАН расскажет, как садить буряк весной 2022 и летом.

Ранее мы рассказывали, когда сажать лук в 2022 году.

Когда сажать свеклу в 2022 году весной и летом

Свекла - овощ, который не терпит низких температур, поэтому высаживают ее, когда грунт прогреется до 10 °С на глубину 10–15 см. Если посадить овощ в холодную почву, то он пустит корни, промерзнет и испортится, а вы не получите хорошего урожая. Кроме того, стоит учитывать и сорт свеклы. Их существует три:

скороспелая-среднеранняя (80-110 дней);

среднеспелая (110-130 дней);

позднеспелая (130-145 дней).

Промежуток, который указан в днях - это время от посева до сбора урожая.

Как правильно посадить свеклу, чтобы был хороший урожай

Подготовка почвы - немаловажный этап для выращивания свеклы. Опытные огородники рекомендуют высаживать культуру на торфяниках с известью, супесчаных почвах и черноземе. Песчаные и тяжелые почвы не подходят категорически.

Что касается соседства с другими овощами, то свеклу можно высадить там, где раньше росли огурцы, лук, помидоры или бобовые. После моркови или капусты выращивать свеклу нельзя, кроме того, воздержитесь от того, чтобы высаживать овощ на одном и том же месте несколько лет подряд.

Перед посадкой разрыхлите почву, уберите все сорняки и внесите удобрения. Выбирайте для свеклы солнечный участок - культура не любит тень. Высаживайте свеклу рядами, а после появления всходов прореживайте почву. Для этого нужно сделать бороздку и полить ее водой. После того, как влага впитается, можно сеять. Глубина заделки составляет 3–4 см, а расстояние между рядами - 40 см.

Когда сажать свеклу по лунному календарю

Благоприятные дни для выращивания свеклы:

в мае - 1-6, 10-11, 15, 17, 19, 23-24, 27, 31;

в июне - 1-3, 7-9, 12, 16, 19-20, 24-25, 29-30.

Неблагоприятные дни для выращивания свеклы:

в мае - 16, 20-22; 30;

в июне - 14, 17-18; 29.

Ни в коем случае не высаживайте семена свеклы на новолуние и полнолуние.

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