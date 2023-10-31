У вас точно дома есть то, что может помочь сделать одноразовую бритву многоразовой.

Оказывается, даже одноразовые станки очень просто можно сделать многоразовыми с помощью тех вещей, которые есть дома у каждого. Далеко не все знают, как заточить станок для бритья в домашних условиях, поэтому мы решили собрать 3 улетных лайфхака.

Чтобы станки снова хорошо брили, можно использовать такие вещи:

иголку;

джинсы.

Кроме того, можно сделать самодельную заточку для станков из спичечных коробков.

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Как заточить бритву иголкой

Придерживайте бритву, приложите к лезвиям большую иголку так, чтобы она с ними всеми соприкасалась, и начинайте их активно зачищать. На лезвия необходимо немного надавливать иголкой. Зачищайте лезвия таким способом приблизительно минуту.

Если бритва очень сильно затуплена - нужно продолжить работу. Положите иглу на какую-то поверхность, придерживайте пальцем, а потом зачищайте лезвия бритвы - немного нажимайте и водите в стороны по игле. Вы будете чувствовать, как зазубрины на лезвиях начинают исчезать. После таких процедур даже самые старые бритвы снова будут бороться с растительностью не хуже новых.

Как заточить бритвенный станок о джинсы

Для заточки понадобится жесткая картонная трубка, которая имеет небольшой диаметр (например, из-под фольги или пищевой пленки) и шероховатая джинсовая ткань. Дальше следуйте инструкции:

обмотайте трубку тканью так, чтобы внутри оказалась ее лицевая сторона;

совершайте движения бритвенным станком по ткани вдоль трубки в сторону, противоположную острию лезвий;

меняйте угол наклона бритвы, чтобы все лезвия были равномерно зачищены - количество движений зависит от того, на сколько изношены лезвия.

Мы с вами разобрались, как заточить станок для бритья самыми элементарными способами. А теперь обратим внимание на более сложное средство - самодельную точилку. Вот с ней немного придется заморочиться, но не нужно тратить много денег - она будет стоить копейки, поскольку понадобятся только несколько спичечных коробок, клей и немного свободного времени.

Как заточить бритвенный станок дома самодельной точилкой

Сначала делаем саму точилку - с трех коробок спичек срежьте "терки" так, чтобы на них не было лишней бумаги. Потом возьмите картонку (она должна быть немного шире, чем лезвие бритвы, длина - около 10 см) и наклейте на нее срезанные фрагменты спичечных коробок. "Терки" должны быть наклеены рядом вдоль картонки так, чтобы о них можно было заточить лезвия. Прижмите все, что наклеили, какой-то картонкой, и подождите, пока высохнет клей.

Вот как заточить бритвенный станок дома этой "самоделкой" - просто водите им от себя приблизительно 30-50 раз. Если бритва очень старая, возможно, придется немного дольше потрудиться. Не ленитесь и получите отличный результат.

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