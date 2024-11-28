Повербанк для ноутбука станет настоящим спасением во время блэкаута.

Во время и после обстрелов энергетической инфраструктуры Украины часто отключают свет, а люди остаются без возможности пользоваться техникой. Многие украинцы хотят знать, можно ли заряжать ноутбук от повербанка, чтобы работать или развлекать себя без электричества в сети.

Какой повербанк для ноутбука можно использовать

Важно понимать, что зарядить ноутбук от повербанка можно, только если аккумулятор определенного типа - далеко не все устройства подходят для таких целей. Можно ли зарядить ноутбук от повербанка, если вы купили повербанк 10000? Вряд ли, ведь такой "слабый" аккумулятор просто не способен наполнить батарею мощного устройства. Через него лучше заряжать менее требовательные гаджеты - часы, наушники, телефоны и планшеты.

Качественный повербанк для ноутбука должен быть:

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с выходным напряжением минимум 20 В;

с выходным током минимум 2 А

с выходной мощностью минимум 40 Вт;

с большой емкостью аккумулятора.

Например, повербанк 20000 если и зарядит лэптоп, то частично, а вот повербанк 30000 точно сможет запитать устройство до 100%, еще и оставить немного энергии для зарядки других устройств.

Как зарядить ноутбук от повербанка - нюансы подключения

В зависимости от модели лэптопа, которая у вас есть, разнятся и методы подсоединения аккумулятора. Всего варианта 2:

через порт USB 3.1, на котором есть маркировка D/Display Port или значок "вилки";

с помощью переходника и через разъем питания.

Первый вариант, как вы поняли, подходит для новых моделей ноутбуков, а вот старые устройства, где обычно USB порт 2.0 или 3.0, могут заряжаться через повербанк только с переходником.

Проще говоря, если у вас ноутбук не самой свежей модели, купите переходник, один конец которого нужно будет вставить в повербанк, а второй в лэптоп. В случае более современных моделей всё проще - у них есть стандартный разъем Type-C, вам понадобится только подходящий кабель.

Как заряжать ноутбук от повербанка - правила безопасности

Для того чтобы уберечь и себя, и технику от ненужных проблем, важно знать, как запитать ноутбук от повербанка нельзя, ведь многие не знают таких элементарных правил.

Во-первых, не все порты на лэптопе подходят для зарядки - если вставите кабель не туда, есть шанс, что заряжаться будет не ноутбук, а повербанк, иногда такая ошибка может привести даже к порче батареи, поэтому перед тем как вставлять зарядную конструкцию, обращайте внимание на маркировки.

Во-вторых, ни в коем случае не используйте самодельный повербанк для ноутбука.- вам никто не может гарантировать безопасность и аккумулятора, и лэптопа. Кроме того, всегда важно брать оригинальную брендовую зарядку, так как всякие "ноунеймы" в лучшем случае могут сгореть сами, в худшем - сжечь батарею ноутбука.

Третий совет - не пытайтесь заряжать батарею лэптопа от повербанка, отсоединив ее от ноутбука. Устройство собрано именно таким образом не просто так - лишая батарею защитных компонентов, вы можете спровоцировать слишком агрессивное воздействие аккумулятора на нее, из-за чего она просто выйдет из строя.

Если вы будете соблюдать вышеуказанные рекомендации, то проблем с тем, как зарядить ноутбук от повербанка, точно не возникнет.

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