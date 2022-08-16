Что можно использовать вместо утюга и как сделать так, чтобы вообще не нужно было гладить вещи - узнайте в материале УНИАН.

Ровная и выглаженная одежда не только приятна к телу, но и создает вам положительное впечатление. Тем не менее, привести вещи в порядок таким образом удается не всегда - утюг может сломаться, а электричество - исчезнуть.

УНИАН расскажет, как погладить джинсы без утюга или любую другую одежду.

Как погладить без утюга феном

Первый способ - использовать устройство для сушки волос. Вам нужно положить мятую вещь на ровную поверхность и продуть ее горячим воздухом в нескольких сантиметрах от ткани. Для лучшего эффекта проделайте эту манипуляцию с двух сторон одежды - тогда все складочки и "морщинки" разгладятся. Если футболка, рубашка или платье помялись слишком сильно, то можете их намочить - так будет проще разгладить вещь.

Как погладить вещи без утюга - лайфхак с утюжком

У многих девушек есть утюжок для волос - приспособление, которым можно быстро и качественно выровнять вьющиеся локоны. С помощью него можно быстро разгладить не только волосы, но и одежду, главное - убедиться, чтобы на нем не было ржавчины или других загрязнений. Если хотите использовать такой метод, то ставьте средний уровень нагрева и не нажимайте на ткань слишком сильно.

Как погладить сильно мятые вещи полотенцем

Третий вариант - использовать влажное полотенце для глажки вещей. Положите одежду, которую нужно погладить, на ровную поверхность, а сверху - влажное полотенце. Выбирайте такое, чтобы оно покрывало большую часть ткани. Разровняйте его руками, нажимая сверху и, как бы, выравнивая его и одежду под ним. Затем достаньте мятую вещь, повесьте на плечики и оставьте сушиться - в конце вы увидите, что складок и помятостей больше нет.

Как погладить вещи без утюга в отеле или путешествии

Этот вариант идеален для тех, кто часто ездит в отпуск или командировки. Вам нужно повесить мятую одежду в кабинку душа и включить горячую воду. Направляйте струю воды прямо на одежду, обдавая ее водой и паром. Затем выключите воду и закройте дверь, чтобы создать внутри ванной комнаты эффект сауны. Через 10 минут проверьте одежду - если складки остались, то повторите процедуру.

Как использовать саморазглаживающий раствор

Жемчужина нашего списка - уникальная жидкость, которую используют абсолютно все противники глажки. Второй его название "жидкий утюг". Такие спреи продаются в магазинах с отделами бытовой химии, также их можно найти в интернете. Как правило, метод использования средства простой - повесьте вещь на плечики и обработайте спреем с расстояния около 25 см. Затем разгладьте одежду руками и оставьте высыхать.

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