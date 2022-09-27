Какой самый полезный мед для здоровья и как приобрести качественный продукт - узнайте в материале УНИАН.

Мед часто используют не только как пищевой продукт, но и в качестве народного лекарственного средства. На данный момент существует более 300 сортов такого нектара, каждый из которых обладает уникальными свойствами. УНИАН расскажет, как выбрать натуральный мед и не заплатить за подделку.

Виды натурального меда

Древние египтяне, римляне, греки и другие народы регулярно его использовали при лечении кожных и глазных заболеваний. Они знали, что каждый вид меда предназначен для определенных целей. УНИАН разобрался детально и готов поделиться с вами.

Липовый мед

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Такой продукт светлого оттенка, имеет приятный цветочный аромат и очень сладкий вкус. Содержит калий, сера, кальций, медь, цинк, йод, фосфор и другие важные элементы. Лучше, чем любые другие виды меда, помогает при простуде, кашле, бронхите и даже ангине. Регулярное употребление липового меда поможет нормализовать обмен веществ и улучшить пищеварение.

Гречишный мед

Производят его из нектара гречки, на вид такой мед темнее, чем липовый, а вкус его крепкий и терпкий. Три главных компонента - фруктоза, глюкоза и вода, поэтому гречишный мед - отличная альтернатива сахару. Данный продукт - профилактическое средство при простудных заболеваниях и проблемах с желудочно-кишечным трактом, язве желудка, авитаминозе, также он тонизирует организм и чистит кровь.

Каштановый мед

На вкус слегка горький, поэтому нравится далеко не всем, зато в составе такого меда три важных элемента - кальций, калий и марганец. Он обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, положительно влияет на сосуды, что делает его отличным средством при терапии варикозного расширения вен.

Акациевый мед

Респираторные заболевания, головные боли, болезни почек или бессонница - со всем этим перечнем успешно справляется продукт пчеловодства из акации. Спектр его воздействия настолько широкий, что акациевый мед считается самым полезным из всех видов. Кроме того, не вызывает аллергии, поэтому его можно давать детям. Цвет натурального меда желтоватый, аромат легкий, а вкус сладкий.

Мед чайного дерева (Манука)

Самый редкий вид меда, который в Украине не особенно популярен. Производят его, в основном, в Новой Зеландии. Имеет темно-коричневый цвет, кремовую консистенцию и умеренно сладкий вкус, отдающий ментолом и лечебными травами. Обладает отличными ранозаживляющими свойствами - лечит как мелкие порезы, так и серьезные кожные заболевания.

Вне зависимости от того, какой мед вы выбираете, не превышайте суточную норму. Для взрослых - не более 10 ч. л. в день, для детей (старше 3-х лет) - не более 4 ч. л.

Как выбрать мед в магазине или на рынке

Для того, чтобы не быть обманутыми нечистыми на душу людьми и купить действительно хороший продукт, придерживайтесь наших рекомендаций:

покупайте у проверенных людей - прямо с пасеки или через знакомых, а если таких нет, то в магазине с хорошей репутацией;

проверяйте сертификаты качества и документы на продукцию;

обращайте внимание на упаковку - мед должен быть плотно закрыт;

смотрите на внешний вид - не должно быть прожилок, расслаивания, белой пенки или осадка, ведь хороший продукт однородной консистенции;

пробуйте на вкус - качественный мед имеет уникальный вкус без примесей, аромат, зачастую, легкий и цветочный;

не соблазняйтесь на низкую цену - стоимость 500 мл липового, цветочного или гречишного меда в Украине - минимум 60-70 грн.

Дешево такой продукт может стоить только по одной причине - в него добавили тростниковый сахар, картофельную, кукурузную или другую патоку, а также мел. Учитывайте и оптимальную температуру его хранения - от 10 до 25°C.

Также внимательно тестируйте продукт, который вас заинтересовал, чтобы не купить подделку. УНИАН собрал главные признаки некачественного товара.

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