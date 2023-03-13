Обратите внимание на эти признаки, чтобы выбрать хорошее вино даже без дегустации.

Бокал вина скрасит любую вечеринку или праздничный вечер. Не обязательно разбираться в вине, чтобы выбрать качественный напиток в магазине. Чтобы не выбросить деньги на ветер и не купить некачественный напиток, обратите внимание на несколько признаков при покупке.

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Вид вина

Если вы не можете определиться, какое вино вам нравится больше или какое больше подойдет на праздник - подумайте о том, какие блюда будут на столе. К мясу подходит красное вино, а к рыбе и морепродуктам - белое. Если же неизвестно, какие на столе будут блюда - выбирайте универсальные сухие игристые или сухие розовые вина.

Цена

Хорошее вино не может стоить дешевле 300 гривен за бутылку, особенно если оно импортное. Если такое вино стоит дешево - скорее всего, перед вами фальсификат. Но и отдавать несколько тысяч гривен за бутылку тоже не стоит, ведь даже сомелье порой не могут отличить дорогое вино от среднего по цене.

Цвет вина

Если бутылка для вина прозрачная, то перед покупкой можно оценить цвет напитка. Помните правило - белые вина с возрастом темнеют, а красные - светлеют. Если однолетнее красное вино имеет бурый цвет - лучше вернуть его на полку. Также напиток не должен быть мутным и иметь осадок.

Возраст вина

Красное вино лучше брать возрастом не менее 1-3 лет. Чем дольше выдерживается красное вино, тем богаче становится его вкус. Молодое красное вино на вкус очень терпкое, что нравится не всем.

Белое вино наоборот должно быть молодым (не старше 2 лет), иначе его вкус будет слишком резким. Белые вина большой выдержки могут быть вкусными только в элитном сегменте.

Содержание сахара

Самым терпким считается сухое вино с содержанием сахара примерно до 4 г/л. Но такой напиток понравится не всем. Средние по сладости вина содержат 5-18 г сахара на литр (полусухое вино) и 18-45 г сахара на литр (полусладкое вино). У десертных вин содержание сахара составляет 100 г/л и больше - они понравятся сладкоежкам.

Пробка и этикетка

Этикетка на бутылке должна быть ровной и гладкой, без царапин и подтеков вина. Это свидетельствует о том, что напиток правильно хранили.

Что касается пробки, то для молодого вина возрастом до 2 лет подходит винтовая пробка. Белое вино всегда лучше брать с винтовой пробкой. Она не дает вину стареть и защищает вино от затхлости. А ещё такое вино проще открыть. Если же вино имеет возраст 3 года и более, ему подходит пробка из натуральных материалов. Она "старит" напиток.

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