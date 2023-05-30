Порой случается так, что приходится срочно узнать, что делать с котлом, если отключили свет.

Если дома пропадает электричество, это всегда приносит неудобства. Особенно остро эту проблему ощущают те, у кого установлен котел. Сразу возникает много вопросов, нужно понять, как включить котел без света.

Однако не стоит впадать в отчаяние. Рассказываем, что делать, если не включается котел. Оказывается, существует три способа, которые помогут вам справиться с этой ситуацией. Конечно, вы можете узнать, какие котлы работают без электричества, и установить именно их, однако такая возможность есть не у всех. Поэтому многим людям приходится мириться с трудностями и применять методы, которыми уже давно пользуются умельцы.

Как включить котел без света - способ первый

Многие даже не задумываются о том, как подключить газовый котел от аккумулятора, пока это их не коснется. На самом же деле стоит заранее продумать несколько вариантов, чтобы в экстренной ситуации не хвататься за голову. В первую очередь, задумайтесь о покупке небольшого гелиевого аккумулятора.

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На рынке представлены варианты по разным ценам, вы точно сможете подобрать устройство на свой вкус и кошелек. Такой аккумулятор поможет вам забыть о проблеме, когда нужно срочно сообразить, что делать с газовым котлом, если отключили свет. Данное устройство зажигает газ автоматически, когда дома пропало электричество. Принцип работы гелиевого аккумулятора прост, он работает за счет маленького двигателя. Опытный домовладелец точно скажет, что если вам нужно запустить газовый котел без электричества, для этого будет достаточно маленького гелиевого аккумулятора, который продают для мопедов.

Как запустить газовый котел без электричества - способ второй

Также вы можете использовать простой автомобильный аккумулятор. Однако для него понадобится купить еще и самый обычный преобразователь. Если все эти "заморочки" кажутся для вас слишком сложными, но проблема того, как запустить двухконтурный котел без электричества, стоит очень остро, попросту обратитесь за помощью к человеку, у которого есть машина. Опытный автолюбитель с радостью вам поможет, для него это будет простой задачей.

Если же у вас аккумулятор, и вы хотите самостоятельно понимать, как запустить насос отопления без света, внимательно изучите принцип работы котла и аккумулятора. Вы легко все поймете, важно не торопиться и внимательно отнестись к инструкциям.

Как подключить газовый котел от аккумулятора - способ третий

Благодаря первым двум способам вы сможете не бояться того, что однажды вам придется срочно думать о том, как запустить котел аккумулятора. Однако третий способ поможет вам не только запустить насос, но и обеспечить светом весь дом. Для этого вам понадобится инвертор.

Вы можете подключить инвертор и автомобильный аккумулятор, благодаря чему сможете пользоваться бытовой техникой и розетками. Конечно, заниматься подобным подключением лучше тому, кто понимает принципы работы устройств и точно знает всю технику безопасности.

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