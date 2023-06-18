18 июня отмечается Международный день суши - поклонники этого блюда чествуют японские кулинарные традиции.

Международный день суши - это особый ежегодный праздник 18 июня, посвященный изысканной и популярной японской кухне. Отмечается с 2009 года с целью продвижения и популяризации этого блюда. Люди в разных странах отмечают этот день различными способами, например идут в ресторан, проводят суши-вечеринки или готовят суши дома. Чтобы получить великолепный результат, важно правильно приготовить рис для суши.

Как варить рис для суши

Этот процесс требует некоторых навыков и внимания к деталям. Начнем с подготовки ингредиентов. Для варки риса вам понадобится качественный японский рис, такой как сорт Koshihikari, а также рисовый уксус.

Сколько времени нужно варить рис для суши? Обычно рекомендуется варить рис около 20 минут. Однако время варки может незначительно варьироваться в зависимости от сорта риса и индивидуальных предпочтений.

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Как сварить обычный рис для суши - пропорции стандартные. Обычно используется пропорция 1:2, то есть на одну часть риса приходится две части воды. Но некоторые повара предпочитают добавлять немного больше воды для более мягкого риса, пропорция 1:2,5. Главное, чтобы рис был не пропаренным, иначе он будет плохо слипаться.

Если вы хотите варить рис для суши в мультиварке, вам понадобится немного изменить процесс. Сначала промойте рис несколько раз, чтобы удалить излишки крахмала и поверхностные пылинки. Затем добавьте в мультиварку соотношение воды и риса 1:2 и выберите режим варки риса.

Как варить рис для суши без рисового уксуса

Если у вас нет рисового уксуса, вы можете приготовить альтернативную смесь из яблочного уксуса, сахара и соли.

Пропорции на 0,5 кг риса:

Вода - 6 ст. л.

Яблочный уксус - 4 ст. л.

Морская соль - 1 ч. л.

Сахар - 1 ст. л.

Подогрейте яблочный уксус, добавьте сахар и соль, чтобы они полностью растворились, и охладите эту смесь. Затем добавьте ее к приготовленному рису и тщательно перемешайте.

Идеальный рис для суши должен быть липким, но не слипаться в комки. Он должен обладать насыщенным вкусом и быть идеальной основой для разнообразных начинок. Важно помнить, что приготовление риса для суши - это искусство, требующее практики и терпения.

Надеемся, эти советы помогут вам приготовить вкусный и аутентичный рис для суши. Наслаждайтесь этим замечательным блюдом и отметьте Международный день суши с великолепными роллами и суши!

Ранее УНИАН рассказывал, как варить рис, чтобы был рассыпчатым.

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