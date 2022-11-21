Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду и как правильно их варить - узнайте в материале УНИАН.

Вне зависимости от того, какие у вас пельмени - купленные в магазине или слепленные самостоятельно, варятся они одинаково. Готовить их можно разными способами - на плите, в микроволновке или мультиварке. УНИАН расскажет, сколько нужно варить пельмени, чтобы они получились вкусными.

Ранее мы рассказывали, как сделать идеальное тесто на вареники и пельмени.

Как правильно варить пельмени с добавлением холодной воды - пропорции

Первое правило - замороженные пельмени не нужно размораживать, иначе они слипнутся. На полкило пельменей оптимально взять 1.5 л воды, но если вам нужен насыщенный бульон - достаточно будет литра воды. Основной совет - жидкость должна полностью покрывать пельмени, иначе они слипнутся и разварятся.

Видео дня

Идеально, если вы также посолите воду, а во время варки пельменей добавите 1-2 листика лаврового листа и несколько горошин черного перца. Если боитесь, что пельмени слипнутся, то влейте 1-2 ст.л растительного масла. Дополнительно можно приправить блюдо любимыми специями и бросить в воду половинку репчатого лука - этот хитрый ход улучшит вкус.

Как варить пельмени в кастрюле - инструкция

Нужное количество воды влейте в емкость и поставьте на огонь. После того, как вода станет горячей, но не закипит, добавьте специи и растительное масло. Выложите пельмени в воду и сразу перемешайте, чтобы они не слиплись между собой. Доведите воду до кипения, пока пельмени не всплывут на поверхность. Когда это произойдет, убавьте огонь и готовьте блюдо 5-7 минут, иногда помешивая. По окончание процесса снимите их шумовкой, выложите в тарелку и подавайте со сметаной.

Как правильно варить пельмени замороженные в мультиварке

С помощью мультиварки можно сварить пельмени в воде. Для этого нужно влить в чашу мультиварки воду, довести ее до кипения в режиме "Варка", добавить приправы и масло. Выложить пельмени в бульон и перемешать, потом закрыть крышку и готовить блюдо 10 минут.

На пару тоже получится приготовить вкусные пельмени. Технология простая - сначала влейте в чашу мультиварки 1-2 стакана горячей воды. Добавьте в нее приправы, сверху поставьте контейнер для приготовления ужина на пару и смажьте его растительным маслом. Выложите пельмени в контейнер в один слой, посыпьте солью. Закройте крышку и готовьте блюдо в режиме "Варка на пару" 15-20 минут.

Как вкусно сварить пельмени в микроволновке

Микроволновка отлично подходит для варки пельменей - просто немногие об этом знают. Выложите пельмени в глубокую емкость, добавьте горячую воду, приправы и масло. Затем накройте емкость крышкой или тарелкой. Выставите микроволновку на полную мощность, включите таймер на 5-8 минут и оставьте пельмени готовиться. За все время приготовления их нужно 2-3 раза перемешивать.

Вас также могут заинтересовать новости: