При регулярном использовании холодильника или морозильной камеры внутри техники появляется наледь. Происходит это не всегда - только если нарушены правила эксплуатации. УНИАН расскажет, почему наледь в холодильнике вообще есть и как от нее быстро избавиться.
- Почему образуется наледь в морозильной камере и холодильнике
- Как растопить лед в морозилке и холодильнике за 10 минут
- Как убрать лед, не размораживая холодильник
Ранее мы говорили о том, зачем класть губку в холодильник.
Почему образуется наледь в морозильной камере и холодильнике
Специалисты по ремонту такой бытовой техники говорят, что ледяные и снежные горы появляются из-за неправильного использования холодильника и морозилки. Причин несколько:
- недостаточно плотное закрывание дверцы;
- неправильная установка техники (неудачное ее положение на кухне);
- неисправный вентилятор;
- высокая концентрация влаги и невозможность для техники сливать воду.
Также обычное открывание и закрывание дверцы приводит к тому, что внутри холодильника или морозильной камеры образуется наледь. Из-за нее техника уже не может качественно охлаждать продукты, и они начинают быстрее портиться.
Как растопить лед в морозилке и холодильнике за 10 минут
Во-первых, стоит понимать, что разбивать лед ни в холодильнике, ни в морозилке нельзя. Как минимум, куски льда отлетят вам в глаза - останетесь без зрения. Как максимум - повредите технику и придется покупать новую.
Для того, чтобы быстро и безопасно разморозить морозилку, вам нужно:
- отключить холодильник от сети и полностью разморозить его;
- достать все продукты;
- губками и тряпками убрать лишнюю воду из отсеков техники;
- вытереть насухо холодильник, морозилку и шнуры питания.
Полезный лайфхак: обработайте стенки холодильника глицерином - он замедляет образование наледи.
Как убрать лед, не размораживая холодильник
Есть и второй способ, который можно использовать, если вам не хочется ждать, пока холодильник разморозится. Действуйте по инструкции:
- возьмите пластиковую бутылку и наберите в нее горячую воду;
- через пульверизатор распылите на ледяную корку;
- подождите 5 минут, а затем тряпкой вытрите образовавшуюся воду.
Учтите, что кипяток использовать нельзя - вода должна быть просто горячей. Из-за кипятка техника выйдет из строя - масло может перегреться, или конденсат попадет на важные элементы холодильника.
После того, как процедура очистки холодильника и морозилки от наледи будет завершена, сразу приступайте к профилактике. Не допускайте загрязнения уплотнителей, не повышайте температуру охлаждения летом и периодически вызывайте мастера, чтобы он провел осмотр техники и вовремя сообщил вам о поломках.