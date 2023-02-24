Некоторые хозяйки до сих пор не знают, почему нельзя сбивать лед в морозилке и как правильно от него избавляться.

При регулярном использовании холодильника или морозильной камеры внутри техники появляется наледь. Происходит это не всегда - только если нарушены правила эксплуатации. УНИАН расскажет, почему наледь в холодильнике вообще есть и как от нее быстро избавиться.

Ранее мы говорили о том, зачем класть губку в холодильник.

Почему образуется наледь в морозильной камере и холодильнике

Специалисты по ремонту такой бытовой техники говорят, что ледяные и снежные горы появляются из-за неправильного использования холодильника и морозилки. Причин несколько:

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недостаточно плотное закрывание дверцы;

неправильная установка техники (неудачное ее положение на кухне);

неисправный вентилятор;

высокая концентрация влаги и невозможность для техники сливать воду.

Также обычное открывание и закрывание дверцы приводит к тому, что внутри холодильника или морозильной камеры образуется наледь. Из-за нее техника уже не может качественно охлаждать продукты, и они начинают быстрее портиться.

Как растопить лед в морозилке и холодильнике за 10 минут

Во-первых, стоит понимать, что разбивать лед ни в холодильнике, ни в морозилке нельзя. Как минимум, куски льда отлетят вам в глаза - останетесь без зрения. Как максимум - повредите технику и придется покупать новую.

Для того, чтобы быстро и безопасно разморозить морозилку, вам нужно:

отключить холодильник от сети и полностью разморозить его;

достать все продукты;

губками и тряпками убрать лишнюю воду из отсеков техники;

вытереть насухо холодильник, морозилку и шнуры питания.

Полезный лайфхак: обработайте стенки холодильника глицерином - он замедляет образование наледи.

Как убрать лед, не размораживая холодильник

Есть и второй способ, который можно использовать, если вам не хочется ждать, пока холодильник разморозится. Действуйте по инструкции:

возьмите пластиковую бутылку и наберите в нее горячую воду;

через пульверизатор распылите на ледяную корку;

подождите 5 минут, а затем тряпкой вытрите образовавшуюся воду.

Учтите, что кипяток использовать нельзя - вода должна быть просто горячей. Из-за кипятка техника выйдет из строя - масло может перегреться, или конденсат попадет на важные элементы холодильника.

После того, как процедура очистки холодильника и морозилки от наледи будет завершена, сразу приступайте к профилактике. Не допускайте загрязнения уплотнителей, не повышайте температуру охлаждения летом и периодически вызывайте мастера, чтобы он провел осмотр техники и вовремя сообщил вам о поломках.

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