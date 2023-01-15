Поролоновая губка способна заменить поглотитель запахов для холодильника и даже термопакет.

Фрукты и овощи портятся даже в холодильнике, оставляя отвратный запах? Распространенная проблема. Не спешите расстраиваться - УНИАН узнал, как губка для посуды может решить ее.

Ранее мы уже разбирались, каковы сроки хранения продуктов в холодильнике, и какие действия приводят к тому, что еда быстро теряет свежесть. Теперь делимся советами, как избавиться от "аромата" увядших продуктов и лишней влажности в холодильнике.

Губка для мытья посуды от запаха в холодильнике - как использовать

Сейчас на рынке есть множество специальных поглотителей запаха в холодильнике, которые убирают неприятный "душок" излишне ароматных или испортившихся продуктов. Но в экстренном случае избавиться от вони можно и без них, для чего достаточно просто положить губку в холодильник.

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Поместите губку в емкость, подходящую по размеру, слегка сбрызните ее водой и посыпьте пищевой содой. Уже через несколько часов от запаха не останется и следа.

Как губка для посуды продлевает жизнь овощам и фруктам в холодильнике

Одной из причин увядания продуктов может быть лишняя влажность в холодильнике. От нее можно легко избавиться, поместив в холодильник что-нибудь, что быстро впитывает жидкость (с этой задачей эффективно справляется поролоновая губка).

Просто положите губку на полку с овощами в холодильнике и периодически доставайте, отжимайте и просушивайте. Это позволит вам надолго забыть о проблеме чрезмерной влажности.

Губка для мытья посуды вместо сумки-холодильника - простой лайфхак

Вот и еще одна причина, зачем класть губку в холодильник. Смоченные водой и замороженные поролоновые губки способны выручить вас, когда нужно сохранить скоропортящиеся продукты, но специальной сумки-холодильника или термопакета под руками не оказалось. Просто обложите губками напитки или еду, которые должны оставаться холодными, и они помогут сохранить их температуру на несколько часов.

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