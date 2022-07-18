Подходит ли соль для восстановления цвета одежды и как вернуть цвет полинявшей одежде - узнайте в материале УНИАН.

Яркие красивые вещи имеют привлекательный вид и выглядят, как новые, даже если вы носите их давно. К сожалению, иногда после стирки вещи линяют и теряют свой первоначальный облик. УНИАН расскажет, как сохранить цвет ткани при стирке или вернуть его народными методами.

Ранее мы говорили о том, как постирать вещь в тазике правильно.

Как постирать вещь, чтобы она не полиняла - советы

Для того, чтобы ваша одежда оставалась, как новая, ее нужно правильно стирать и сушить. Это не трудоемкий процесс, главное - знать несколько важных секретов:

читайте инструкцию - там производитель всегда указывает, при какой температуре и на каком режиме нужно стирать ту или иную одежду;

- там производитель всегда указывает, при какой температуре и на каком режиме нужно стирать ту или иную одежду; тестируйте - перед стиркой замочите вещь в тазике и, если вода окрасилась, то не стирайте такую одежду вместе с другими вещами и не используйте горячую воду;

- перед стиркой замочите вещь в тазике и, если вода окрасилась, то не стирайте такую одежду вместе с другими вещами и не используйте горячую воду; сортируйте - разделяйте вещи по цвету, материалу, весу и степени загрязнения;

- разделяйте вещи по цвету, материалу, весу и степени загрязнения; выставляйте температуру - горячая вода быстрее "выводит" цвет из одежды, поэтому лучше выбирать максимум 30-40°С;

- горячая вода быстрее "выводит" цвет из одежды, поэтому лучше выбирать максимум 30-40°С; подбирайте средство - капсулы, порошки или жидкие моющие средства - все эти товары имеют свои недостатки и достоинства, поэтому лучше выработать индивидуальный подход.

Также правильно нужно и сушить белье - возле батареи или обогревателя развешивать вещи нельзя, так как они потеряют свой цвет. Черная ткань, в свою очередь, быстро выгорает на солнце, поэтому лучше сушить одежду на открытом воздухе, но защищая от прямых солнечных лучей.

Как сохранить цвет одежды уксусом или другими народными средствами

Наши бабушки и мамы, за неимением такого изобилия химических средств в магазинах, как сейчас, издавна пользовались простыми бытовыми продуктами. Среди них наиболее популярными считаются:

черный перец горошком - добавить 1 ст.л в барабан стиральной машины и включить режим полоскания;

- добавить 1 ст.л в барабан стиральной машины и включить режим полоскания; соль - всыпать 1 ст.л в барабан машинки или в тазик с бельем, а затем прополоскать вещи;

- всыпать 1 ст.л в барабан машинки или в тазик с бельем, а затем прополоскать вещи; уксус - влить 1 ст.л средства и включить стирку - уксус восстановит ткань и закрепит цвет;

- влить 1 ст.л средства и включить стирку - уксус восстановит ткань и закрепит цвет; сода - добавить 1 стакан соды в барабан вместе с грязным бельем и включить стиральную машину - это поможет убрать неприятный запах и смягчить ткань.

Чудодейственными свойствами обладает и лимонный сок - он помогает вернуть цвет выцветшим тканям. Для того, чтобы воспользоваться этим методом, вам нужно выдавить половинку лимона прямо на грязные вещи и загрузить их в барабан.

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