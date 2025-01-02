Как сэкономить на дровах и заставить их гореть дольше.

Учитывая недешевую стоимость газа, прилежные хозяева стараются по возможности отапливать дома дровами. И на них хочется сэкономить. Сделать это можно, если правильно разжигать печку. Рассказываем, как сделать, чтобы дрова дольше горели.

Что нужно сделать, чтобы дрова горели дольше - хитрость хороших хозяев

Дрова в печи будут гореть дольше, если их правильно укладывать. Есть довольно простая схема такой укладки:

самые крупные поленья кладут снизу - близко друг к другу, но со щелями, чтобы поступал кислород;

сверху таким же образом кладут поленья поменьше;

щепки кладут последними сверху.

Таким образом получается некоторое подобие пирамиды из дров. Затем нужно растопить эту пирамиду сверху (а не снизу, как делают многие), например, с помощью бумаги. Сначала будут разгораться верхние мелкие щепки, а затем огонь плавно перейдет на средние и нижние, крупные дрова, а сам процесс горения растянется во времени. Одна охапка дров в печи может гореть около 3-5 часов.

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Регулировать горение нужно с помощью заслонки: если тяга будет сильной, то дрова в печке сгорят быстрее. Поэтому, как только печка растопилась, постепенно задвигайте заслонку, чтобы уменьшить поступление кислорода и снизить скорость сгорания. При этом важно следить, чтобы воздуха было достаточно, иначе огонь погаснет.

Если быстро сгорают дрова в котле, то есть такая схема их укладки:

первый ярус дров нужно положить на дно топки, как обычно;

следующий ярус выложить со сдвигом в 5 см - вправо или влево;

далее сверху выложить третий и четвертый ярусы.

Под выступом, который образовался (справа или слева) нужно разжечь щепки или бумагу. Таким образом дрова будут загораться не целиком, а постепенно - и перегорать от края с выступом к противоположному.

Еще одна хитрость заключается в размере самих дров: толщина их должна быть не более 9 см в диаметре, а длина такой, чтобы они лежали не вплотную к дверце, а с зазором до нее в 5-10 см.

Дрова нужно заранее занести в дом, чтобы они нагрелись и подсохли, если нужно. Следует учитывать и породу древесины - ранее мы рассказывали, какие дрова дают больше тепла и дольше горят.

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