Каждая женщина хочет, чтобы ее волосы выглядели неотразимо - для этого можно использовать натуральный природный краситель. Хна (порошок из листьев лавсонии) как раз относится к таким - используя его, вы не только окрасите локоны, но и оздоровите их.
УНИАН расскажет, можно ли разводить хну водой и как правильно пользоваться этим уникальным продуктом.
Хна для волос - преимущество способа
Хна давно стала лидером среди красителей - ею пользуются даже профессиональные стилисты, а покрасить можно не только волосы, но и брови. У хны есть несколько преимуществ перед красками для волос:
- натуральность - безопасный состав, который оздоравливает волосы;
- необычные оттенки - в зависимости от типа хны и добавок, вы можете получить уникальный цвет волос;
- лечебный эффект - хна помогает избавиться от шелушения кожи головы и перхоти;
- защита от УФ-лучей - порошок из листьев лавсонии защищает волосы от негативного влияния окружающей среды.
Единственное, что нужно знать о таком продукте - это то, что его нельзя использовать часто. Раз в две недели - оптимальный вариант, ведь при более частом контакте с волосами хна сделает их ломкими и безжизненными.
Как правильно красить волосы индийской хной - инструкция
Для тех, кто впервые красится хной, эта процедура кажется невероятно сложной. На самом деле, в ней есть нюансы, но все они решаемы, главное - сразу подготовить перчатки, кисточку для покраски волос, полотенце и расческу для разделения прядей.
Как только вы все подготовили, важно задуматься, как правильно разбавлять хну, чтобы удачно покраситься. В первую очередь, ориентируйтесь на длину волос:
- короткие волосы - 100 гр;
- средние - 200 гр;
- длинные - 400 гр.
После того, как вы отмерили необходимое количество, насыпьте хну в неметаллическую емкость, залейте водой и размешайте до состояния густой сметаны. Ни в коем случае не добавляйте кипяток, вода для хны должны быть не горячее 70°C.
Далее смотрим, как красить локоны хной и сколько держать хну на волосах:
- вымыть голову (хна наносится только на чистые волосы);
- слегка подсушить локоны естественным образом, промокнув полотенцем;
- смазать кожу лба питательным кремом;
- нанести на локоны хну кисточкой для волос;
- надеть на голову специальную шапочку или полиэтиленовый пакет;
- обмотать полотенцем и ждать нужное количество времени.
Время ожидания зависит от желаемого результата. Если хотите насыщенный рыжий цвет, то держите хну на волосах 50-60 минут, блондинкам хватит 30. Для достижения более темного оттенка можно оставить краситель на два часа. Смывать хну нужно без шампуня, а потом не мыть голову еще три дня. Сушить волосы можно феном, но прохладным воздухом.