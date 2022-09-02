Нужно ли мыть голову перед тем как покрасить волосы хной и с чем смешать продукт для яркого оттенка - узнайте в материале УНИАН.

Каждая женщина хочет, чтобы ее волосы выглядели неотразимо - для этого можно использовать натуральный природный краситель. Хна (порошок из листьев лавсонии) как раз относится к таким - используя его, вы не только окрасите локоны, но и оздоровите их.

УНИАН расскажет, можно ли разводить хну водой и как правильно пользоваться этим уникальным продуктом.

Хна для волос - преимущество способа

Хна давно стала лидером среди красителей - ею пользуются даже профессиональные стилисты, а покрасить можно не только волосы, но и брови. У хны есть несколько преимуществ перед красками для волос:

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натуральность - безопасный состав, который оздоравливает волосы;

- безопасный состав, который оздоравливает волосы; необычные оттенки - в зависимости от типа хны и добавок, вы можете получить уникальный цвет волос;

- в зависимости от типа хны и добавок, вы можете получить уникальный цвет волос; лечебный эффект - хна помогает избавиться от шелушения кожи головы и перхоти;

- хна помогает избавиться от шелушения кожи головы и перхоти; защита от УФ-лучей - порошок из листьев лавсонии защищает волосы от негативного влияния окружающей среды.

Единственное, что нужно знать о таком продукте - это то, что его нельзя использовать часто. Раз в две недели - оптимальный вариант, ведь при более частом контакте с волосами хна сделает их ломкими и безжизненными.

Как правильно красить волосы индийской хной - инструкция

Для тех, кто впервые красится хной, эта процедура кажется невероятно сложной. На самом деле, в ней есть нюансы, но все они решаемы, главное - сразу подготовить перчатки, кисточку для покраски волос, полотенце и расческу для разделения прядей.

Как только вы все подготовили, важно задуматься, как правильно разбавлять хну, чтобы удачно покраситься. В первую очередь, ориентируйтесь на длину волос:

короткие волосы - 100 гр;

средние - 200 гр;

длинные - 400 гр.

После того, как вы отмерили необходимое количество, насыпьте хну в неметаллическую емкость, залейте водой и размешайте до состояния густой сметаны. Ни в коем случае не добавляйте кипяток, вода для хны должны быть не горячее 70°C.

Далее смотрим, как красить локоны хной и сколько держать хну на волосах:

вымыть голову (хна наносится только на чистые волосы);

слегка подсушить локоны естественным образом, промокнув полотенцем;

смазать кожу лба питательным кремом;

нанести на локоны хну кисточкой для волос;

надеть на голову специальную шапочку или полиэтиленовый пакет;

обмотать полотенцем и ждать нужное количество времени.

Время ожидания зависит от желаемого результата. Если хотите насыщенный рыжий цвет, то держите хну на волосах 50-60 минут, блондинкам хватит 30. Для достижения более темного оттенка можно оставить краситель на два часа. Смывать хну нужно без шампуня, а потом не мыть голову еще три дня. Сушить волосы можно феном, но прохладным воздухом.

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