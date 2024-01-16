Рассказываем, как правильно заряжать телефон, чтобы аккумулятор служил больше, чем обычно.

Многие люди привыкли заряжать смартфон до 100%, а также ставить гаджет на зарядку, даже если он не разряжен полностью. Еще более распространенная привычка - "кормить" энергией устройство ночью, пока хозяин спит. УНИАН выяснил, до скольки процентов нужно заряжать телефон на самом деле, и как продлить срок службы батареи.

Ранее мы говорили о том, как очистить память телефона.

Можно ли заряжать телефон до 100% - ответ эксперта

Издание Pocket-lint утверждает, что мнение об обязательной разрядке телефона "в ноль" ошибочно. В современных телефонах стоят литиевые батареи, которые не нуждаются в таком подходе. Их нужно держать заряженными в пределах 50-80%, чтобы продлить память батареи и увеличить ее срок службы. Запомните, как заряжать телефон, если он у вас современный - маленькими порциями несколько раз в течение дня. Еще лучше - использовать беспроводную зарядку и режим экономии энергопотребления.

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Можно ли заряжать телефон более мощной зарядкой

Использование официальных зарядных устройств, которые прилагаются в комплекте к телефону - обязательное условие, если вам не хочется менять аккумулятор несколько раз в год. То или иное зарядное устройство не может быть универсальным, хотя и способно выполнять свою функцию. Однако есть шанс, что если вы не понимаете, можно ли часто заряжать телефон, поэтому нарушаете правила, еще и пользуетесь "чужой" зарядкой - готовьтесь нести смартфон в сервис.

Сколько раз в день можно заряжать телефон

Некоторые пользователи смартфонов забывают, что литиевая батарея внутри гаджета имеет ограниченное количество циклов зарядки. Как правило, их очень много, но лучше не тратить этот ресурс. Если вы постоянно будете заряжать телефон до 100%, а потом разряжать до нуля, то исчерпаете лимит. Результат - смартфон начнет активнее разряжаться, а также потреблять больше энергии, чем в начале, из-за этого производительность аккумулятора тоже снизится.

К примеру, Apple рассказывает своим клиентам, как правильно заряжать смартфон - эксперты рекомендуют держать телефон заряженным всегда в пределах 50% и выключать его, если не пользуетесь. Также можно вручную снизить энергопотребление - настроить автоматический режим яркости, фоновый режим и включить функцию низкого энергопотребления.

Можно ли заряжать телефон всю ночь

Мнение о том, что смартфон не рекомендуется оставлять на зарядке ночью, подразумевает поломку батареи из-за чрезмерного потока электричества. Это не совсем так - сейчас телефоны достаточно "умны", чтобы перестать потреблять энергию после достижения нужного предела. Проблема в другом - смартфон перегревается, если остается на зарядке слишком долго.

Решить ее нетрудно - перед тем как заряжать смартфон, снимите с него чехол. Так устройство окажется на ровной поверхности, и тепло от аккумулятора будет рассеиваться равномерно.

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