Рассказываем секреты, зная о которых, приготовление еды больше не будет отнимать у вас много времени.

Лайфхаки для дома - полезная информация, которая нужна любой хозяйке: как лучше разморозить овощи, чтобы они были хрустящими, как быстро почистить яйца и почему сода - универсальный продукт. Сегодня мы делимся полезными советами и помогаем вам обрести кулинарную суперсилу.

Сколько варить кальмар

Морской обитатель весьма капризен, если становится ингредиентом для блюда. Переварить его очень просто, а как избежать этого - знают немногие. Главный секрет - не опускайте целые тушки в воду, иначе они станут "резиновыми". Разморозьте кальмар, нарежьте кольцами и погружайте в кипящую воду порционно на 1-2 минуты. Когда мясо станет белым и непрозрачным - вытаскивайте наружу.

Как правильно резать лук без слез

Очистить рук и не расплакаться - задача непростая, особенно, если овощ старый. Некоторые хозяйки рекомендуют жевать жвачку, но если у вас чувствительная слизистая глаз, такой способ не поможет. Советуем беспроигрышный вариант: перед тем, как чистить или резать лук, положите его на 30 минут в морозилку.

Как сохранить свежий укроп в холодильнике

Наиболее распространенный способ хранения зелени - это срезать корни и поместить ее стеблем вниз в стакан с водой. Лепестки при этом накрыть пакетом или влажной марлей. Есть и второй вариант - вымыть зелень, мелко нарезать и засыпать в формочки для льда, а сверху залить водой. Хранить в морозилке и просто размораживать кубики по необходимости или сразу бросать в кастрюлю, если готовите первое блюдо.

Как сварить красный борщ

Читайте такжеЧем отмыть духовку от жира и гари: 5 действенных способовНе у всех хозяюшек получается блюдо ярко-алого цвета. И хотя на вкусовые качества это никак не влияет, вид кулинарного шедевра тоже очень важен. Подсказываем хитрость: перед тем, как класть свеклу в борщ, очистите ее, положите на тарелку и полейте яблочным уксусом. По готовности борща выжмите сок из свеклы, вылейте его в кастрюлю, перемешайте и проварите 1-2 минуты.

Как лучше разморозить овощи

В зимний период очень сложно найти свежие овощи, именно поэтому многие украинцы покупают замороженную смесь. Одна проблема - при разморозке овощи почти всегда становятся безвкусными. УНИАН знает, как этого избежать - размораживайте продукт в микроволновке или под струей горячей воды. Затем быстро высыпайте овощи на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Во время готовки овощи не тушатся в ней и не теряют вкус.

Как быстро растопить сливочное масло

Для многих рецептов выпечки нужно размягченное сливочное масло. Но вы забыли достать его из холодильника или только что принесли из магазина, а на улице -10°C. Положите упаковку с маслом в емкость с горячей водой - так продукт размягчается быстро. Микроволновкой пользоваться не стоит - слишком сильный нагрев заставляет масло вытапливаться.

Для чего нужно замораживать лимон

Цитрусовые - не самые капризные фрукты, но и не наделенные даром бессмертия. Положите лимон или апельсин в морозилку - так вы сможете дольше его сохранить. К тому же, снимать цедру с замороженного фрукта гораздо проще, да и сока из его при разморозке получается в разы больше.

Как разогреть выпечку

Торты, пицца, кексы, булочки и вообще любая выпечка, которую вы храните в холодильнике, имеет свойство черстветь. Особенно, если вы разогреваете ее в микроволновке. Полезный совет, как перестать давиться сухарями - поставьте рядом с тарелкой, на которой лежит кусочек выпечки, стакан с водой. Тогда при нагреве в микроволновке образуется лишняя влага и перекус останется мягким.

Как быстро сварить свеклу

Свекла - один из тех овощей, которые отнимают очень много времени во время приготовления блюд. Для того, чтобы ускорить этот процесс, вскипятите в кастрюле воду и опустите в нее свеклу на 35-40 минут (крышкой не накрывайте). Затем достаньте овощ и положите его в миску с ледяной водой на 15 минут. Резкий перепад температуры доведет свеклу до готовности.

Чем убрать соль из блюда

Пересолили? Не беда! Возьмите кусочек марли и 0.5 стакана риса. Сделайте из марли мешочек, высыпьте туда рис и опустите мешочек в пересоленное блюдо на 10-15 минут. Рис разварится и впитает в себя лишнюю соль, а никто, кроме вас, не узнает, что вы, возможно, влюбились.

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