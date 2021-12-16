Что делать, чтобы скорлупа легко снималась, прям сама отлетала от белка, да еще и быстро – читайте на УНИАН.

Во все традиционные новогодние салаты – и в Оливье, и в селедку под шубой, и в крабовый (да и много каких еще) добавляют яйца. Куда-то меньше, куда-то больше – но так или иначе варить яйа на новогодний стол придется. А потом – еще и чистить.

А значит, перед самым праздником придется проверить свой новогодний маникюр и нервы на прочность: ведь далеко не всегда скорлупа хорошо отскакивает от яиц. А хрустящие на зубах остатки скорлупы – это не тот "секретный ингредиент", который добавит вкуса и пикантности вашим праздничным блюдам, согласитесь.

Что делать, чтобы скорлупа легко снималась, прям сама отлетала от белка, да еще и быстро – читайте на УНИАН.

Ранее мы рассказывали, какие блюда в форме Тигра можно поставить на праздничный стол.

Сколько варить яйца

Ограничимся таймингом для куриных и перепелиных яиц (есть еще страусиные – но вряд ли кто-то будет готовить такую экзотику).

Чтобы отварить яйца курицы:

в мешочек – понадобится 3 минуты ;

; вдвое дольше они варятся всмятку – 6 минут ;

; самый частый вариант для салатов и закусок – вкрутую – лучше всего варить 12 минут .

С их перепелиными "собратьями" всё будет гораздо быстрее:

в мешочек – достаточно 30-40 секунд ;

; всмятку – 90 секунд ;

; вкрутую – засекайте 3 минуты и точно не прогадаете.

Как варить яйца: основные правила

Температурное правило: яйца прямо из холодильника нельзя сразу отправлять в горячую воду. Желательно дать им полежать при комнатной температуре хотя бы полчаса. Правильные добавки в воду: чтобы яйца потом чистились легче, в воду хитрые хозяйки советуют добавить: соль или уксус (хватит и половины столовой ложки). Еще один лайфхак, о котором не знает большинство хозяек – добавить в воду дольку лимона или чайную ложку лимонного сока. Так скорлупа не потрескается, и внешние стеночки яйца после чистки останутся гладенькими и красивыми. Правило очередности. Здесь как в сказке про Конька-Горбунка (сначала горячий котел – потом студеный): яйца опускают уже в горячую воду (чтоб бульбочки шли) – а после того, как те приготовятся, кипяток сливают, а самим яйцам дают остыть в ледяной воде. Заливать холодной водой сваренные яички советуют минут на десять-двадцать. Что нужно для того, чтобы яйца не трескались при варке: соблюдать всё выше перечисленное и еще пару правил. Во-первых, яйца в кастрюле должны лежать плотно друг к дружке. Во-вторых, варить лучше на медленном (слабом) огне.

Какие яйца легче чистить

Те, что хранились в холодильнике минимум пару недель. Свежие яйца – самые капризные в плане очистки.

К слову, начинать чистить яйца советуют с широкого конца (там у них чаще всего есть воздушный кармашек) и под струей воды (чтоб на поверхности точно не осталось частиц скорлуп).

Как чистить яйца - лайфхак с проколотой скорлупой

Прежде чем положить яйца в воду перед варкой – более широкую часть яичка прокалывают острым предметом (это может быть шило, цыганская иголка, крупная булавка или что-то в этом роде).

Такой лайфхак срабатывает практически стопроцентно.

Как быстро почистить куриные яйца - лайфхак с ситом

Вся хитрость тут в том, чтобы взболтать сырые яйца перед варкой: их можно покрутить по столу или просто потрясти руками. Так внутренности более равномерно распределятся внутри и сварятся тоже быстрее.

Потом яйца отправляют в сито, которое установлено над кипящей водой: обработка паром защищает от трещин в скорлупе. Кроме того, при таком способе приготовления яичный желток получается наиболее нежным.

Как почистить яйцо за 5 секунд и быстрее

Вареное яйцо кладут в небольшой стакан или баночку, которая наполовину заполнена водой – отверстие закрывают ладонью или крышкой – и трясут буквально несколько секунд. Классический вариант – 5 секунд, но на самом деле хватает и трех.

После такой тряски скорлупа с яйца сползает будто сама по себе.

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Автор: Диана Беловодская