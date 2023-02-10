Утюг есть почти в каждом доме, но не все владельцы устройства пользуються им правильно. Некоторые люди обращаются с утюгом небрежно, или не используют многие его полезные функции. УНИАН собрал полезные советы и малоизвестные факты об утюге, которые сделают глажку эффективной и приятной.
Ранее мы также рассказывали, как почистить подошву утюга от нагара, если к ней пригорели кусочки ткани.
Полезные советы и факты про утюг
- Наливать и выливать воду в паровом утюге можно только тогда, когда устройство отключено от розетки. Это звучит очевидно, но не все это знают.
- Воду из парового утюга обязательно нужно выливать после глажки. Это продлит жизнь техники. Кроме того, остатки воды могут перетечь в подошву утюга и обжечь руку при следующем включении.
- Гладьте вещи не слева направо, а сверху вниз. Это убережет вещи растягивания и деформации.
- Многие люди гладят мокрые вещи, чтобы они быстрее высохли. Хлопковые и льняные вещи "любят" мокрую глажку, а вот влажное постельное белье гладить не стоит, иначе оно потеряет мягкость.
- Шерстяные вещи нужно гладить сухими, но через влажную ткань, иначе шерсть может деформироваться и растянуться.
- Шелковые и вельветовые вещи можно гладить только с изнанки и едва теплым утюгом, если на ярлыке указано, что глажка разрешена.
- Махровые полотенца лучше вообще не гладить, даже если глажка разрешена. Под действием высокой температуры они могут потерять свою мягкость, за которую так ценятся.
- Гладить можно только полностью чистые вещи. Если на ткани есть даже небольшое пятнышко - оно глубже проникнет в ткань под действием тепла, и вывести пятно будет гораздо труднее.
- Не стоит пользоваться утюгом, если у него есть неровности и повреждения на шнуре. И тем более не стоит пытаться заклеить шнур самостоятельно. Это частая причина пожаров.
- В паровых утюгах может образовываться накипь в резервуаре для воды. Убрать накипь можно уксусом или лимонным соком.
- Хранить утюг лучше не в горизонтальном, а в вертикальном положении. Тогда его подошва прослужит гораздо дольше.