Как правильно пользоваться утюгом и что нельзя с ним делать - узнавайте на УНИАН.

Утюг есть почти в каждом доме, но не все владельцы устройства пользуються им правильно. Некоторые люди обращаются с утюгом небрежно, или не используют многие его полезные функции. УНИАН собрал полезные советы и малоизвестные факты об утюге, которые сделают глажку эффективной и приятной.

Ранее мы также рассказывали, как почистить подошву утюга от нагара, если к ней пригорели кусочки ткани.

Полезные советы и факты про утюг

Наливать и выливать воду в паровом утюге можно только тогда, когда устройство отключено от розетки. Это звучит очевидно, но не все это знают.

Воду из парового утюга обязательно нужно выливать после глажки. Это продлит жизнь техники. Кроме того, остатки воды могут перетечь в подошву утюга и обжечь руку при следующем включении.

Гладьте вещи не слева направо, а сверху вниз. Это убережет вещи растягивания и деформации.

Многие люди гладят мокрые вещи, чтобы они быстрее высохли. Хлопковые и льняные вещи "любят" мокрую глажку, а вот влажное постельное белье гладить не стоит, иначе оно потеряет мягкость.

Шерстяные вещи нужно гладить сухими, но через влажную ткань, иначе шерсть может деформироваться и растянуться.

Шелковые и вельветовые вещи можно гладить только с изнанки и едва теплым утюгом, если на ярлыке указано, что глажка разрешена.

Махровые полотенца лучше вообще не гладить, даже если глажка разрешена. Под действием высокой температуры они могут потерять свою мягкость, за которую так ценятся.

Гладить можно только полностью чистые вещи. Если на ткани есть даже небольшое пятнышко - оно глубже проникнет в ткань под действием тепла, и вывести пятно будет гораздо труднее.

Не стоит пользоваться утюгом, если у него есть неровности и повреждения на шнуре. И тем более не стоит пытаться заклеить шнур самостоятельно. Это частая причина пожаров.

В паровых утюгах может образовываться накипь в резервуаре для воды. Убрать накипь можно уксусом или лимонным соком.

Хранить утюг лучше не в горизонтальном, а в вертикальном положении. Тогда его подошва прослужит гораздо дольше.

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