Как очистить подошву утюга от прилипшей синтетики, накипи или нагара - узнайте в материале УНИАН.

Утюг, как и любая другая техника в доме, рано или поздно загрязняется - на подошве образуется накипь или кусочки прилипшей одежды. Приводить утюг в порядок нужно обязательно, иначе он не будет выполнять своих функций. УНИАН расскажет, как очистить утюг от нагара в домашних условиях.

Как почистить подошву утюга от нагара - советы

Прежде, чем начать счищать нагар от утюга, определитесь, из какого материала сделана платформа. К примеру, керамика или тефлон не терпят абразивных веществ, поэтому их лучше не использовать. Многообразие народных методов поможет вам подобрать наиболее подходящее средство.

Как очистить утюг от нагара содой - технология

Если вам нравится этот метод, то действуйте поэтапно - растворите в стакане воды несколько чайных ложек соды, смочите в растворе кусок ткани и протирайте охлажденный утюг до тех пор, пока грязь не исчезнет. В конце протрите платформу влажной губкой.

Видео дня

Как убрать черный нагар с утюга перекисью

Еще одно проверенное средство - аптечная перекись водорода. В ней нужно смочить ватку или ватный диск и тщательно потереть утюг какое-то время. Вы увидите, как нагар остается на кусочке ватки, потому что перекись растворяет налет. В конце нужно вытереть утюг влажной тканью.

Как почистить утюг от прилипания уксусом и солью

Два продукта, которые точно есть в шкафчике любой хозяйки - это столовый уксус и соль. В первом случае вам нужно смочить ватный тампон в уксусе и вытереть грязь с утюга. Если она не убирается, то разведите уксус и нашатырь в пропорции 1:1, тщательно потрите загрязнения, а затем вымойте подошву утюга водой.

С солью все еще проще - высыпьте на лист бумаги горсть соли и водите над ней горячим утюгом. Такой хитрый метод поможет вам быстро избавиться от черноты на подошве утюга.

Как почистить утюг парафином - бабушкин метод

Возьмите обыкновенную свечу, оберните ее хлопчатобумажной тканью и потрите подошву утюга. Важно при этом держать утюг и свечу над бумагой - в процессе она будет плавиться и капать на пол. Будьте осторожны с утюгами, которые имеют отверстия для пара - парафин может попасть в них и в будущем испачкать одежду.

Как почистить утюг от накипи народными средствами

Лимонная кислота - один из лучших продуктов для тех, кто хочет быстро избавиться от накипи в утюге. Чтобы понять, как почистить утюг лимонной кислотой, вам нужно растворить столовую ложку лимонной кислоты в стакане теплой воды и залить эту смесь в резервуар утюга. Затем нагреть утюг до максимума, несколько раз встряхнуть и нажать на кнопку пара. В конце необходимо промыть резервуар чистой водой и вытереть утюг насухо.

Вас также могут заинтересовать новости: