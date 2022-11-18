Как сохранить крупы надолго и можно ли их оставлять в холодильнике - читайте на УНИАН.

Гречка, перловка, рис или пшено - крупы, из которых можно сварить вкусную кашу. Единственный нюанс - иногда в таких продуктах заводятся непрошенные гости. Маленькие жучки или моль - неприятный сюрприз, от которого не застрахована даже самая опытная хозяйка.

Ранее мы рассказывали, какие культуры попали в рейтинг круп по полезности, а сегодня поделимся информацией о том, как правильно хранить крупы и макароны.

Как хранить крупы - лайфхак из 5 правил

Для того, чтобы покупка радовала вас потенциально вкусным блюдом, а не наличием "вредителей", соблюдайте простые рекомендации:

Видео дня

Приобретая в магазине упаковку крупы, обращайте внимание на состояние зерен. Проверяйте, нет ли там слипшихся частичек, жучков или мелкой паутины. Наличие таких нюансов не позволит крупе жить долго, даже если вы обеспечите ей наилучшие условия.

Не запасайтесь крупами "впрок". Нет никакого смысла покупать такие продукты мешками, даже если вас привлекает слово "акция". Такой вариант подходит только для жителей частных домов, где есть специальная кладовая.

В кухонном шкафчике для хранения крупы, выбирайте полку, где все банки будут на виду. Ставить емкости и такой продукцией нужно подальше от раковины или плиты.

Выбирайте емкости одного размера - так вы будете знать, какие крупы у вас есть, а каких нет. Более того, важно постоянно инспектировать шкафчик на предмет насекомых и перебирать крупы.

Помните, что сыпучие, приобретенные в магазине, хранятся не дольше нескольких месяцев. Таким образом, для семьи из трех человек 1-2 пачек крупы вам хватит на 3-4 месяца.

Для того, чтобы продлить срок годности сыпучих, регулярно проветривайте кладовую, следите за уровнем влажности, разделяйте ее на разные сектора для продукции и проверяйте на отсутствие моли, мышей или жучков.

Можно ли хранить крупы в холодильнике - выбираем емкость и место

По опыту наших мам и бабушек мы знаем, что можно хранить крупы в полотняных мешочках. Этот способ не подходит, если вам нужно, чтобы продукция осталась целой и невредимой.

Разберемся, где лучше всего хранить крупы:

Стеклянные банки - идеальный вариант. Объем - минимум литр. Крышка должна закрываться плотно, желательно выбирать банки одинакового размера.

Металлические емкости - в качестве альтернативы. В них крупа тоже может сохраниться надолго, единственный недостаток - их непрозрачность. То есть, определить, что внутри, будет непросто.

Не стоит использовать для хранения круп:

Пластиковые контейнеры. Искусственный материал плохо влияет на продукцию и часто хозяйки замечают, что на крупе образовывается "мучка" - крахмальная пыль.

Фабричную упаковку - то есть, пакет, в котором вы принесли крупу из магазина. Если уж вы не купили специальные емкости для такой продукции, закрывайте крупу прищепкой или скрепкой и старайтесь покупать коробки маленьких размеров.

Судя по отзывам хозяек, хранить крупы в холодильнике - не лучшая идея. Во-первых, они занимают там много места. Во-вторых, могут отсыреть из-за конденсата, который образовывается в холодильной камере.

Если вам нужно - можете ненадолго оставить там пачку с крупой, чтобы охладить ее, но выбирать холодильник, как постоянное место жительства для сыпучей продукции - нет.

Читайте также: